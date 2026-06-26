Man (45) verdacht van dood door schuld na overlijden Mats Grotenbreg (28)

Een 45-jarige man is aangehouden na de dodelijke aanvaring waarbij voetballer Mats Grotenbreg donderdag om het leven kwam. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van dood door schuld.

Grotenbreg, die in 2023 landelijke bekendheid verwierf door USV Hercules naar een historische bekerzege op Ajax te schieten, overleed donderdag nadat hij tijdens het zwemmen op de Mookerplas werd aangevaren. Hulp mocht niet meer baten. De politie hield kort na het incident een verdachte aan.

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De Gelderlander meldt vrijdag dat het gaat om een 45-jarige man. Het Openbaar Ministerie geeft aan dat hij wordt verdacht van dood door schuld. Verdere informatie over de zaak is nog niet naar buiten gebracht. De politie onderzoekt momenteel nog de precieze toedracht van het ongeval.

Het overlijden van Grotenbreg leidde donderdagavond tot veel verdriet in de voetbalwereld. Nicky Hofs, die hem kende uit hun gezamenlijke tijd bij Vitesse, reageerde aangeslagen: "Je was een topper, veel te jong. We gaan je missen vriend." Ook Giovanni Büttner, een voormalig ploeggenoot bij Vitesse, stond stil bij het overlijden. "Geen woorden voor. Zes jaar met elkaar gevoetbald. Ik wens de ouders en familie heel veel sterkte toe met dit vreselijke nieuws."

Grotenbreg doorliep de jeugdopleidingen van PSV en Vitesse. Daarna speelde hij voor Jong Vitesse, FC Oss, VV DUNO, USV Hercules, GVVV, Jonge Kracht en sinds 2025 voor VRC uit Veenendaal. In 2015 kwam hij bovendien tweemaal uit voor Nederland Onder 18.