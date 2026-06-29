Brazilië heeft zich maandagavond in extremis geplaatst voor de achtste finales van het WK. Door een doelpunt in de 95ste minuut van de wedstrijd zegevierde de ploeg van Carlo Ancelotti tegen het stugge Japan: 2-1.

Japan begon de wedstrijd tegen Brazilië met een aantal wijzigingen, maar wel met dezelfde tactische discipline als tegen het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu zakte ver terug, verdedigde in een 5-4-1-systeem en liet de ploeg van Carlo Ancelotti het spel maken. Dat bleek opnieuw geen eenvoudige opgave. Net als Nederland eerder op het toernooi had ook Brazilië moeite om de Japanse defensie te ontregelen. Toch waren de Brazilianen in de openingsfase de bovenliggende partij. Ze creëerden een aantal kansen, maar doelman Zion Suzuki stond telkens op de juiste plek.

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Na dertig minuten werd Japan voor het eerst écht gevaarlijk, en dat resulteerde direct in een doelpunt. Kaishu Sano profiteerde van balverlies op het middenveld bij Brazilië en verschalkte Alisson Becker met een lage schuiver: 0-1. Op dat moment was die voorsprong volledig tegen de verhoudingen in. Brazilië slaagde er na de openingstreffer niet in om zich voor rust te herpakken.

Na de pauze lukte dat wél. De ploeg van Ancelotti begon uitstekend aan de tweede helft en creëerde direct kans na kans. De gelijkmaker hing nadrukkelijk in de lucht. Japan overleefde met kunst- en vliegwerk, totdat Casemiro in de 56e minuut de Seleção met een rake kopbal langszij bracht. Brazilië rook vervolgens bloed, want Japan had het in deze fase van de wedstrijd zichtbaar moeilijk. Vinícius Júnior was met een schitterende individuele actie dicht bij de 2-1, maar zag zijn inzet via de vingertoppen van Suzuki op de paal belanden.

Vervolgens kreeg Japan weer iets meer grip. Het hield niet in dat de Aziaten écht gevaarlijk werden, maar ze hielden het compact en klein, waar Brazilië net als in de openingsfase moeite mee had.

Het duel leek dan ook af te stevenen op een verlenging, totdat Brazilië in de allerlaatste minuut van de extra speeltijd toesloeg. Het was invaller Gabriel Martinelli die de bal plotseling voor zijn voeten kreeg in het strafschopgebied en de uitblinkende doelman Suzuki verschalkte.

2-1. Brazilië ontsnapt.