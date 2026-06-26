Buitenlandse media trekken één conclusie na Oranje-zege op Tunesië

Het Nederlands elftal heeft zich met een overtuigende 3-1 zege op Tunesië geplaatst voor de knock-outfase van het WK, maar in het buitenland draait het al lang niet meer alleen om de uitslag. Van Spanje tot Engeland en Italië wordt vooral ingezoomd op de manier waarop de ploeg van Ronald Koeman het duel al binnen enkele minuten volledig naar zich toe trok.

Volgens Marca was er “geen moment sprake van een gelijkwaardige wedstrijd”. De Spaanse krant schrijft dat Nederland het duel eigenlijk al binnen zeven minuten had beslist, na een vroege eigen goal van Ellyes Skhiri en een snelle treffer van Brian Brobbey. Daarmee zou Oranje het ‘zwakste team van het WK’ eenvoudig hebben weggezet en zich hebben klaargemaakt voor een veel zwaardere opdracht: Marokko in de volgende ronde.

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Die vroege knock-out van het duel wordt ook in Engeland benadrukt. The Guardian spreekt van een comfortabele overwinning waarin Nederland al vroeg profiteerde van defensieve fouten bij Tunesië. Vooral de snelle 2-0 wordt gezien als het moment waarop de wedstrijd definitief uit elkaar viel, waarna Oranje de controle nauwelijks nog uit handen gaf.

Brian Brobbey blijft ondertussen één van de meest besproken namen in de internationale media. The Guardian schrijft dat de spits opnieuw zijn stempel drukte met zijn fysieke kracht en vermogen om verdedigers vast te zetten. Daardoor ontstond volgens de Engelse krant constant ruimte voor de rest van de Nederlandse aanval. In Spanje gaat AS nog een stap verder. Daar wordt Brobbey omschreven als de speler die de Tunesische defensie “geen seconde rust gaf”. Zijn treffer wordt gezien als het bewijs dat hij “altijd op de juiste plek opduikt wanneer het moet”.

Ook Denzel Dumfries krijgt in meerdere landen veel aandacht. Zowel Marca als L’Équipe benadrukken zijn rol in de openingsfase, waarin hij met zijn diepgang en voorzetten voortdurend gevaar stichtte. Volgens Marca was de rechterflank van Oranje “de plek waar de wedstrijd werd opengebroken”, waarbij vooral zijn voorzet in de aanloop naar de vroege 1-0 wordt genoemd als sleutelmoment in de wedstrijd.

Waar de aanvallers de meeste aandacht krijgen, wordt in Italië en Frankrijk juist ingezoomd op een onverwachte naam: Jan Paul van Hecke. La Gazzetta dello Sport schrijft dat de verdediger met zijn kopgoal in de tweede helft “uit de schaduw stapte op het perfecte moment”. Zijn 3-1 kwam uit een standaardsituatie en werd door de Italianen omschreven als de treffer die het duel definitief besliste. Ook L’Équipe benadrukt dat de late goal elke vorm van spanning uit de wedstrijd haalde en de hoop van Tunesië volledig wegnam.

Op het middenveld wordt vooral Tijjani Reijnders genoemd als onderdeel van de Nederlandse controlefase. Volgens L’Équipe had Oranje in grote delen van de wedstrijd “volledige controle zonder echt in de problemen te komen”, ondanks een korte opleving van Tunesië na rust.

Toch klinkt er in vrijwel alle buitenlandse media ook een duidelijke waarschuwing. The Guardian stelt dat deze zege weliswaar overtuigend was, maar dat de echte test nog moet komen tegen Marokko, dat fysiek en tactisch van een compleet ander niveau zou zijn. Ook in Spanje wordt dat beeld gedeeld. Zowel Marca als AS benadrukken dat Nederland weliswaar “de twijfels heeft weggevaagd”, maar dat pas in de knock-outfase echt duidelijk wordt hoe ver deze ploeg kan komen.