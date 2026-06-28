Canada slaat toe in blessuretijd en treft Nederland óf Marokko in achtste finales

Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales van het WK. Het gastland was in Los Angeles in een lange tijd moeizame wedstrijd met 0-1 te sterk voor Zuid-Afrika. groeide in blessuretijd uit tot de held van de Canadezen.

Bij Canada verloor voormalig Feyenoord-spits Cyle Larin, die trefzeker was in de eerste twee poulewedstrijden, zijn basisplaats. Op de reservebank nam hij plaats naast sterspeler Alphonso Davies, die in de groepsfase niet in actie kwam maar nu voldoende fit zou zijn om minuten te maken.

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Hoewel de eerste kans voor Zuid-Afrika was (Maxime Crépeau had de nodige moeite met een verraderlijk schot van Teboho Mokoena), was het daarna Canada dat de grootste mogelijkheden in de kwalitatief niet hoogstaande eerste helft kreeg. Spits Jonathan David was er na een kwartier als eerst dichtbij, maar kwam uit een hoekschop tot een matig schot. Even later stond centrale verdediger Derek Cornelius volledig vrij voor het doel bij een vrije trap, zijn kopbal belandde echter recht in de handen van doelman Ronwen Williams. Op slag van rust werd een kopbal van Cornelius' partner in het centrum, Moïse Bombito, voor de lijn weggehaald en kreeg Tajon Buchanan de rebound er niet in. Zo was het halverwege nog altijd 0-0.

In het tweede bedrijf begon Zuid-Afrika wat sterker, waardoor het weer enkele keren in de buurt van het doel van Crépeau kwam. Oswin Appollis nam het doel in die fase van afstand onder vuur, maar mikte een metertje naast. Daarna nam Canada weer de overhand. Spits Tani Oluwaseyi stuitte één op één met Williams echter op de doelman, waarna Jonathan David de rebound niet kon verzilveren door goed verdedigend werk van Mbekezeli Mbokazi.

Een kwartier voor tijd werd Davies dan toch in het elftal gebracht door Jesse Marsch, de bondscoach van Canada. De invalbeurt van de Bayern München-speler leidde een serie kleinere kansen in, maar mede-invaller Promise David schoot van afstand naast en Jonathan David wist Williams niet te verrassen in de korte hoek. Aan de overkant kwam Appollis nu wél tot een schot op doel, maar Crépeau lag weer in de goede hoek.

Zo leek het duel op een verlenging af te stevenen, tot de tweede minuut van de blessuretijd. Een door de Zuid-Afrikaanse defensie weggekopte bal belandde voor de voeten van Stephen Eustaquio, die 'm klaarlegde en vervolgens hard in de verre hoek achter Williams plaatste: 0-1. Daarmee was het pleit beslecht, en dus meldt Canada zich op 4 juli in de achtste finales als tegenstander van Nederland of Marokko.