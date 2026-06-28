Estavana Polman bijzonder complimenteus over Sylvie Meis

Estavana Polman heeft zich in de podcast Studio Sedee bijzonder complimenteus uitgelaten over Sylvie Meis, de ex-vrouw van haar partner Rafael van der Vaart. De oud-handbalster is onder de indruk van alles wat de presentatrice doet.

Meis en Van der Vaart gingen in 2013 uit elkaar, waarna de oud-voetballer in 2016 een relatie kreeg met Polman. Met de oud-handbalster heeft hij een dochtertje, de negenjarige Jesslynn. Ook in zijn relatie met Meis kreeg Van der Vaart een kind: Damian. De twintigjarige middenvelder speelt sinds 2023 in de jeugdopleiding van Ajax, waar zijn vader ook doorbrak in het betaald voetbal.

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Polman en Meis gaan goed met elkaar om, wat voor eerstgenoemde heel belangrijk was. “Damian is mijn alles en de zoon van Raf. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dat goed werkt”, geeft ze aan in de podcast. “En ik heb daar heel erg mijn best voor gedaan, dat we allemaal samen konden. Ik ben hartstikke goed met Sylvie en we hebben het voor elkaar gekregen dat het heel goed werkt. Uiteindelijk gaat het niet om mij, niet om Raf en niet om Sylvie, maar om Damian. Hij is hier gelukkig bij en dat hebben we samen heel goed gedaan.”

Onlangs kreeg Polman nog een compliment van Meis, die haar een ‘superwoman’ noemde. Ook de voormalig topsportster heeft op haar beurt complimenten voor de ex van haar partner. “Zij is een supergedisciplineerde vrouw en daar heb ik alle respect voor. Als je ziet wat zij allemaal doet, dat kan ik niet nee”, geeft ze toe. “Het gaat gewoon goed en dat is het allerbelangrijkste.”

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