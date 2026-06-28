Estavana Polman was heel nerveus voor haar eerste ontmoeting met Rafael van der Vaart, zo vertelt ze in de podcast Studio Sedee. De voormalig handbalster spreekt zelfs van een ‘paniekaanval’, die ze onder controle kreeg met een paar glazen wijn.

Polman en Van der Vaart zijn inmiddels ruim tien jaar samen. Nu eerstgenoemde is gestopt met professioneel handbal, bereiden ze zich voor om terug naar Nederland te verhuizen. Toen de twee elkaar voor het eerst ontmoetten, speelde Van der Vaart voor Real Betis in Sevilla. Voor de eerste date stapte Polman dus op het vliegtuig naar Spanje, zo memoreert ze.

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Voorafgaand aan de eerste ontmoeting had de voormalig topsportster veel last van spanning. Voordat Polman het vliegtuig instapte heeft ze naar eigen zeggen ‘wel meer dan twee wijntjes weggetikt’ om de spanning tegen te gaan. Rustig worden zat er echter niet in. “Ik kreeg in een keer een paniekaanval voor die ontmoeting”, blikt ze terug.

Het drinken van een wijntje was volgens Polman noodzakelijk voorafgaand aan de eerste date. “We hadden al heel lang contact en hadden al veel gesprekken via facetime gehad. Maar toen ging ik hem ineens in het echt ontmoeten”, blikt ze terug. “Ik kreeg helemaal een paniekaanval, dus toen ging ik maar aan de wijn. Vliegtuig ingestapt en toen kwam ik daar aan, was ik in ieder geval in de goede mood. Ik was een beetje aangeschoten, maar ik had het zeker onder controle”, verzekert Polman.

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