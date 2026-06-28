Kane breekt record en bezorgt Engeland groepswinst tegen Panama

Engeland heeft zich zonder al te veel problemen geplaatst voor de volgende ronde van het toernooi. In New Jersey werd Panama met 0-2 verslagen, al had de ploeg van Thomas Tuchel daar vooral in de eerste helft flink wat moeite mee. Pas na rust werd de ban gebroken, waarna de Engelsen het duel gecontroleerd uitspeelden.

De wedstrijd begon met een voorzichtig aftastend Engeland dat veel de bal had, maar moeite had om door de hechte Panamese organisatie heen te spelen. Panama liet zich vooral zakken en gokte op de counter, al kwam het zelden echt in stelling voor Jordan Pickford.

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Engeland kreeg via Marcus Rashford de eerste serieuze mogelijkheden. De buitenspeler was gevaarlijk met een kopbal net over en een vrije trap die net naast ging. Ook Harry Kane liet zich zien met een kiezelharde poging die knap werd gepareerd door doelman Orlando Mosquera.

Aan de andere kant kwam Panama één keer gevaarlijk door via Rodríguez, maar Pickford stond paraat en hield zijn doel schoon. Het meest opvallende moment van de eerste helft kwam eigenlijk uit een Panamese scrimmage, waarbij de bal bijna in eigen doel verdween na miscommunicatie in de defensie.

Na rust kwam Engeland duidelijk feller uit de kleedkamer. Het duurde nog even voordat de openingstreffer viel, maar in de 62e minuut was het raak. Na een corner viel de bal goed voor Jude Bellingham, die van dichtbij raak tikte: 0-1.

Panama moest daarna meer risico nemen, maar dat speelde Engeland in de kaart. Slechts vijf minuten later besliste Harry Kane het duel. De spits stond op de juiste plek en verdubbelde de voorsprong: 0-2.

In het slotkwartier probeerde Panama nog iets terug te doen, maar Engeland hield eenvoudig stand. De ploeg van Tuchel controleerde het duel, bracht nog vers bloed met onder andere Noni Madueke en Ollie Watkins, en gaf geen kansen meer weg.