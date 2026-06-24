LIVE WK 2026 | Salah-Eddine in de basis bij Marokko, dat opstelling bekendmaakt

Marokko kan zich vannacht in het derde en laatste pouleduel op het WK verzekeren van de winst in Groep C. De Atlasleeuwen, na twee speelronden op doelsaldo tweede achter Brazilië, nemen het zelf in Atlanta op tegen de puntloze hekkensluiter Haïti. Tegelijkertijd stuiten de Brazilianen in Miami op Schotland. De eindstand in de poule is van groot belang voor Nederland, dat als het zelf als eerste of tweede eindigt in de eigen groep, het in de volgende ronde opneemt tegen een land uit groep C. Grijpt het Marokko van man in vorm vanavond de winst, en is dat voldoende om bovenaan te eindigen? Om 00.00 uur gaat de bal rollen, mis niets en volg de wedstrijd Marokko - Haïti in dit liveblog van FCUpdate.