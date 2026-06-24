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LIVE WK 2026 | Salah-Eddine in de basis bij Marokko, dat opstelling bekendmaakt

24 juni 2026, 22:30   Bijgewerkt: 22:43
MARHAI
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Marokko kan zich vannacht in het derde en laatste pouleduel op het WK verzekeren van de winst in Groep C. De Atlasleeuwen, na twee speelronden op doelsaldo tweede achter Brazilië, nemen het zelf in Atlanta op tegen de puntloze hekkensluiter Haïti. Tegelijkertijd stuiten de Brazilianen in Miami op Schotland. De eindstand in de poule is van groot belang voor Nederland, dat als het zelf als eerste of tweede eindigt in de eigen groep, het in de volgende ronde opneemt tegen een land uit groep C. Grijpt het Marokko van man in vorm Ismael Saibari vanavond de winst, en is dat voldoende om bovenaan te eindigen? Om 00.00 uur gaat de bal rollen, mis niets en volg de wedstrijd Marokko - Haïti in dit liveblog van FCUpdate.

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Marokko - Haïti

00:00
Wordt gespeeld op 25 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
27
15
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
2
3
4
2
Marokko
2
1
4
3
Schotland
2
0
3
4
Haïti
2
-4
0

Complete Stand

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