Michiel Kramer: 'Dat is de slechtste trainer die ik ooit heb gehad'

heeft vandaag in De Oranjezomer hard uitgehaald naar zijn voormalige trainer Gert Kruys. De onlangs gestopte spits is opvallend uitgesproken over hun eerdere samenwerking en noemt hem zelfs de slechtste trainer die hij ooit heeft gehad.

Tijdens de uitzending onder leiding van Hélène Hendriks legde de kersverse assistent-trainer van RKC Waalwijk uit waarom het destijds zo misging. "Het kleineren van spelers daar kan ik niet goed tegen", zo stelde de ex-prof. Hij had veel moeite met de manier waarop de oefenmeester tegen hem sprak. "Dat kan ik tot een bepaalde hoogte tegen, maar vroeg of laat is bij mij de maat vol", blikte de tafelgast terug. Dit leidde uiteindelijk tot een flinke uitbarsting op het trainingsveld. "Toen heb ik wel tegen hem gescholden en toen werd ik geschorst", aldus de oud-spits.

Artikel gaat verder onder video

De moeizame relatie tussen het tweetal speelde zich af in het seizoen 2010/2011 bij FC Volendam. Kruys stond in die periode als hoofdtrainer aan het roer in het Kras Stadion en had de beschikking over een jonge, onervaren selectie waarin de destijds beginnende profvoetballer nog volop in ontwikkeling was. Onder leiding Kruys draaiden de Volendammers mee in de subtop van de Eerste Divisie. De club eindigde dat jaar als zesde, won de tweede periodetitel en liep uiteindelijk in de tweede ronde van de play-offs promotie mis na een tweeluik met VVV-Venlo.

Volgens Kramer botste het vooral op de communicatiestijl van de toenmalige eindverantwoordelijke. De trainer stond bekend om zijn directe en soms harde benadering richting de spelersgroep. Voor de jonge aanvaller werkte die methode averechts en liepen de spanningen uiteindelijk onherstelbaar hoog op, wat resulteerde in de eerdergenoemde interne schorsing.