Michiel Kramer uit felle kritiek op 'kwalletje' Wout Weghorst

heeft zich De Oranjezomer uiterst kritisch uitgelaten over de houding en uitstraling van . De onlangs gestopte spits heeft weliswaar respect voor de loopbaan van de kersverse aanwinst van FC Twente, maar plaatst grote vraagtekens bij zijn gedrag. Volgens de toekomstig assistent-trainer van RKC Waalwijk komt de houding van de Oranje-international over als een toneelstukje.

Tijdens de uitzending nam Kramer geen blad voor de mond toen het over de kersverse FC Twente-spits ging. "Ik heb wel respect voor de carrière die hij heeft gemaakt, maar het is wel een kwalletje. Dat zit hem vooral in zijn doen en laten", aldus de oud-spits. Zijn oordeel is gebaseerd op de momenten dat hij zelf als tegenstander tegenover de aanvaller stond. Kramer kent de WK-ganger nog goed uit de periode dat deze de clubkleuren van FC Emmen verdedigde. In die tijd zag hij een hele andere speler op het veld staan.

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"Ik heb ook tegen hem gespeeld toen hij bij Emmen speelde en toen las hij geen bijbel voor de wedstrijd, gooide hij geen water in zijn gezicht in de catacomben en toen zat hij nog niet zo te gillen", blikte Kramer terug op die eerdere ontmoetingen. Hij stoort zich aan de huidige presentatie van de spits. "Soms heb ik het idee dat het allemaal net wat te veel gemaakt is", vulde hij aan.

Kramer benadrukte wel dat hij Weghorst persoonlijk niet goed kent. "Ik kan het niet bevestigen want ik ken hem niet", reageerde Kramer op de vraag of het gedrag daadwerkelijk een act is. "Maar vanaf de buitenkant vind ik het soms net te overdreven en dat is prima, maar ik kan me er wel eens aan ergeren", sprak hij.

Wat de irritatie bij Kramer verder aanwakkerde, was een recente afscheidsvideo die van Weghorst verscheen na zijn vertrek uit Amsterdam. De beelden maakten absoluut geen positieve indruk. Hij trekt de echtheid van de emoties in de video sterk in twijfel. "Het komt bij mij niet oprecht over", oordeelde Kramer hard. Om zijn gevoel te versterken, wees hij naar geluiden uit de voetbalwereld. "Ik ken hem zelf niet, maar ik ken wel wat spelers die hem kennen en die zeggen hetzelfde als ik", besloot hij.