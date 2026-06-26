Oud-international duikt plots op bij training Oranje

Het Nederlands elftal is een dag na de 3-1 overwinning op Tunesië met een complete spelersgroep het trainingsveld opgegaan. Tijdens de sessie in Kansas City was er speciale aandacht voor een onderonsje tussen bondscoach Ronald Koeman en Memphis Depay, terwijl ook oud-international Mark van Bommel als opvallende aanwezige op het veld werd gespot.

De basisspelers die in actie kwamen tegen de Tunesiërs hielden het bij een herstelsessie en fietsten de spieren los op de hometrainer. De reserves en invallers werkten daarentegen een intensievere training af. Op het gras voerde Koeman een gesprek met Depay. De aanvaller kampte in de aanloop naar het toernooi met fysieke klachten en kwam dit wereldkampioenschap tot dusver uitsluitend als invaller binnen de lijnen. De medische staf monitort de belasting van de topscorer aller tijden van Oranje nauwgezet, waarbij de routinier momenteel fungeert als wisselspeler achter onder meer Brian Brobbey.

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De nationale ploeg traint de komende dagen nog in Kansas City en reist zondag af naar het Mexicaanse Monterrey. Daar staat in de nacht van maandag op dinsdag de confrontatie in de zestiende finales tegen Marokko op het programma. Om de volgende ronde te bereiken, moet de formatie van Koeman wel afrekenen met een hardnekkige statistiek. Het is de Nederland namelijk al sinds december 2022 niet meer gelukt om te winnen van een land uit de top 25.

Tijdens de voorbereiding op de naderende knock-outfase kregen de internationals dus bezoek van Van Bommel. De voormalig middenvelder is in Noord-Amerika aanwezig als gast en analist voor de televisie. Hoewel hij de verrichtingen van de ploeg op de voet volgt en gesignaleerd werd tijdens de training, bekleedt de ex-speler geen officiële functie binnen de technische staf.

Koeman voert op het trainingsveld een gesprekje met Memphis Depay. pic.twitter.com/qTzodJXoXc — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) June 26, 2026