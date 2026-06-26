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Reijnders dolt Van Hecke: ‘Nog nooit iemand zo hard zien juichen bij een eigen goal’

26 juni 2026, 03:43
Reijnders Van Hecke
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Jan Paul van Hecke zorgde bij Nederland - Tunesië niet alleen voor een belangrijk doelpunt, maar ook voor een luchtig moment na de wedstrijd. De verdediger van Oranje vierde zijn treffer uitbundig, tot verbazing van ploeggenoot Tijjani Reijnders, die hem er na afloop plagend op wees op hoe hij reageerde.

“Eerlijk gezegd heb ik nog nooit iemand zo hard zien juichen bij een eigen goal,” grapte Reijnders tegenover NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg, terwijl Van Hecke breed lachend naast hem stond.

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De aanleiding voor de plaagstoot was de 1-3 van Oranje, die op naam kwam van Van Hecke. Na een corner van Reijnders kwam de bal bij de eerste paal terecht, waar Van Hecke slim zijn man ontweek. Met een subtiele loopactie en speelde hij zichzelf goed vrij. Zodoende kon hij de bal verlengen waarna hij, met een lichte touch van een tegenstander, in de verre hoek van het doel belandde. De keeper van Tunesië was kansloos.

Omdat er enige twijfel ontstond over wie de laatste aanraking had, werd er kort gekeken naar een mogelijk eigen doelpunt. Van Hecke zelf had daar echter weinig geduld voor en zocht direct na afloop duidelijkheid. “Mijn eerste goaltje voor het Nederlands elftal op een WK,” zei hij trots met een brede glimlach. “De jongens zeiden al dat hij misschien niet van mij was, dus ik ben meteen mijn telefoon gaan pakken om te kijken. Gelukkig stond hij op mijn naam. Die pakken ze mij niet meer af.”

Ook tijdens het terugkijken van de beelden bleef de verdediger overtuigd van zijn aandeel. “Hier, kijk dan… die gaat er gewoon in. Ja! Die is gewoon van mij,” klonk het lachend.

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Tunesië - Nederland

1 - 3
Vandaag gespeeld om 01:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Jan Paul van Hecke

Jan Paul van Hecke
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 26 jaar (8 jun. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
36
3
2024/2025
Brighton
34
1
2023/2024
Brighton
28
0
2022/2023
Brighton
2
0

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
3
6
7
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Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
4
4
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