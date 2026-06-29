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René van der Gijp tegen eigen Vandaag Inside-gast: 'Rot toch op!'

29 juni 2026, 23:41
Rene van der Gijp bij Vandaag Inside
Foto: © Vandaag Inside
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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René van der Gijp is maandagavond in Vandaag Inside in een discussie beland met Nordin Ghouddani over de WK-clash tussen Nederland en Marokko. De voetbalanalist kon zich totaal niet vinden in de uitspraken van de presentator van Mocro Inside.

Ghouddani verscheen in een Marokko-outfit aan tafel bij Vandaag Inside en sprak vol vertrouwen over de kansen van de Atlasleeuwen tegen Oranje. Dat leidde tot een discussie met Van der Gijp: "Stel je nou eens eerlijk voor", begon Van der Gijp. "Wij hebben een achterhoede met een jongen van Real Madrid, Liverpool, Tottenham Hotspur en nog een keer Tottenham. En een middenveld met Liverpool, Barcelona en Manchester City. Stel dat je verliest, ben je dan teleurgesteld?"

"Natuurlijk", antwoordde Ghouddani.

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Die reactie zorgde voor verbazing bij Van der Gijp. "Nee joh, rot toch op", reageerde hij. "Als Nederland vanavond verliest, ben ik ook teleurgesteld, maar dat kan gebeuren. Maar jij zegt eigenlijk dat het niet kan gebeuren."

Ghouddani ontkende dat vervolgens en lichtte zijn standpunt toe. "Je noemt al die clubs, maar wat heeft Van Dijk dit seizoen bij Liverpool laten zien? Dumfries heeft bij Inter geen geweldig seizoen gehad. En Reijnders heeft bij Manchester City bijna niet gespeeld."

Volgens Ghouddani is Marokko voetballend zelfs sterker dan Nederland. "Ik ben een supporter, maar ook een kenner. Het enige voordeel van Nederland is dat ze een bredere selectie hebben. Onze bank is wat minder ervaren, maar als ik naar de eerste veertien spelers kijk, zijn wij voetballend beter."

Bekijk hieronder beelden van de discussie:

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