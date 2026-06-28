Henk ten Cate en zijn vrouw waren zaterdagnacht aanwezig in het Rotterdamse café waar het bekende model Sylvia Geersen is mishandeld, zo meldt RealityFBI. De bekende voetbaltrainer zou de vermeende dader bovendien hebben 'geholpen' om het etablissement te verlaten.

Geersen (40) verwierf bekendheid door haar deelname aan het programma Holland's Next Top Model; in het eerste seizoen eindigde zij op de tweede plaats achter de winnares, Sanne Nijhof. Sindsdien werkte Geersen als model en zangeres en was zij te zien in diverse realityprogramma's.

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RealityFBI berichtte in de nacht van zaterdag op zondag al op Instagram dat Geersen in Café van Eijk in Rotterdam door een onbekende man in het gezicht zou zijn geslagen en bedreigd met een vuurwapen. "De man werd direct het café uitgezet en is daarna volgens bronnen vertrokken", schreef het juicechannel op dat moment. Geersens management heeft inmiddels tegenover De Telegraaf bevestigd dat zij inderdaad het slachtoffer is, maar dat het inmiddels 'naar omstandigheden' goed met haar gaat.

Zondagmiddag komt het juicechannel met een vervolgstory over de gebeurtenissen. Daarin valt te lezen dat Geersen bij binnenkomst 'een bevriende man zou hebben begroet', maar dat een poging om zich voor te stellen aan diens vriendin leidde tot een 'jaloerse en afwijzende' reactie van de betreffende vrouw. "Ook een oudere vrouw uit het gezelschap mengde zich in de situatie. Geersen hoorde pas achteraf dat dit de vrouw van voetbaltrainer Henk ten Cate zou zijn."

Later op de avond 'liep de spanning verder op' en kwam het uiteindelijk tot de mishandeling van Geersen, die behalve geslagen ook 'aan haar haren naar de grond werd gewerkt' door de onbekende man, die haar daarna dus zou hebben bedreigd en een wapen zou hebben getoond. "Henk ten Cate zou volgens aanwezigen de man die Geersen sloeg vervolgens hebben geholpen om te vertrekken", aldus RealityFBI.

© reality_fbi / sylviageersen - Instagram

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