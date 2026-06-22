Ten Cate sabelt Ronaldo neer: 'Met hem haal je alleen maar problemen in huis'

Henk ten Cate is van mening dat Cristiano Ronaldo een belangrijke oorzaak is van de tegenvallende prestaties van Portugal. De voormalig trainer stelt dat bondscoaches zichzelf in een lastige positie manoeuvreren zodra ze besluiten de aanvaller nog altijd te selecteren. In De Oranjezomer benadrukt hij dat je als trainer direct moeilijkheden in huis door de sterspeler op te roepen.

De Portugezen kenden een moeizame start van het toernooi door in de openingswedstrijd op een 1-1 gelijkspel te blijven steken tegen de Democratische Republiek Congo. Ronaldo stond in dat duel de volledige negentig minuten op het veld, maar wist geen enkel schot op doel te lossen. Volgens Ten Cate ligt een deel van de verklaring voor de stroeve start bij de onaantastbare status van de recordinternational binnen de nationale ploeg. Hij denkt dat de routinier inmiddels eerder een probleem dan een oplossing is geworden. "Ik denk dat de problemen bij Portugal bij Ronaldo zijn ontstaan", aldus Ten Cate. "Het is heel moeilijk, want op het moment dat je hem selecteert, weet je ook dat je problemen in huis haalt, want je kunt hem eigenlijk niet op de bank zetten", luidt zijn harde conclusie.

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Volgens de analist speelt daarbij vooral de enorme erfenis van Ronaldo een rol. "Voor Portugezen is hij de beste speler ooit", legt Ten Cate uit. "Als je hem als bondscoach selecteert, moet je hem bijna wel laten spelen. En dat terwijl hij misschien eigenlijk al over the hill is", voegt hij daaraan toe. Ten Cate zou zelf dan ook een andere keuze hebben gemaakt. "Ik had hem niet geselecteerd", is hij stellig. "Hij speelt al twee jaar niet meer op het niveau dat je van hem gewend bent", verklaart hij.

De voormalig trainer wijst daarbij ook naar de recente statistieken de international. "De laatste acht wedstrijden heeft hij niet gescoord, maar toch moet alles voor hem wijken", klinkt het kritisch. "Op een gegeven moment houdt het een keer op", stelt Ten Cate. Met zijn uitspraken raakt de oud-trainer een gevoelig onderwerp, aangezien het flik rommelt in de selectie van Portugal. Desondanks blijft bondscoach Roberto Martínez zijn aanvoerder onvoorwaardelijk steunen. De Spaanse trainer gaf na de remise tegen DR Congo aan dat het geen zin had om zijn topschutter te wisselen op een moment dat de ploeg op zoek was naar een winnend doelpunt.