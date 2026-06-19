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Onrust bij Portugal: vriendin van João Neves haalt vernietigend uit naar Cristiano Ronaldo

19 juni 2026, 23:18
João Neves Madalena Aragão Cristiano Ronaldo
Foto: © Imago
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Het is onrustig in het kamp van Portugal na de teleurstellende WK-opener van Portugal tegen DR Congo (1-1). Madalena Aragão, de vriendin van João Neves, heeft vrijdag op social media namelijk ongenadig hard uitgehaald naar sterspeler Cristiano Ronaldo.

De WK-opener van Portugal tegen DR Congo verliep afgelopen woensdag uiterst teleurstellend. Neves bracht het Zuid-Europese land in de eerste helft nog wel op voorsprong, maar door een tegentreffer van Yoane Wissa eindigde het duel uiteindelijk in evenwicht.

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Ronaldo kon tegen Congo geen potten breken en kreeg na afloop ontzettend veel kritiek. Neves probeerde de rust vervolgens in het Portugese kamp te bewaren en zei: "We begrijpen wat Cristiano voor het nationale team heeft gepresteerd, maar op dit moment is hij niet anders dan wij. Cristiano is gewoon één speler in het team en staat altijd klaar om het team te helpen.”

Die opmerking van Neves schoot bij veel fans van Ronaldo in het verkeerde keelgat. De middenvelder van Paris Saint-Germain kreeg onder zijn laatste Instagram-post enorm veel reacties: op het moment van schrijven staat de teller op dik 291.000 berichten. Een groot deel van de reacties is afkomstig van fans van Ronaldo en betreft kritiek op Neves.

Ook Aragão, de vriendin van Neves, werd bestookt met negatieve reacties. Eén persoon schreef: “Je vriend is een idioot. Zeg tegen hem dat hij de bal naar mijn GOAT moet spelen.”

Aragão was daar niet van gediend en diende de desbetreffende fan van repliek. “Zeg tegen jouw GOAT dat hij met pensioen moet gaan, hij is ontzettend egoïstisch”, schreef ze, alvorens zij haar comments uitschakelde.

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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 41 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nassr
30
28
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35
2022/2023
Nassr
16
14

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