Live voetbal

Teruglezen: zo sneuvelde Oranje in de zestiende finales van het WK

30 juni 2026, 05:58
NLMAR2
Foto: © Imago / Realtimes
2 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Nederland strijdt vannacht met Marokko om een plek in de achtste finales van het WK. Om 3.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen in het Mexicaanse Monterrey, waar de temperaturen behoorlijk op kunnen lopen. Wie schaart zich bij de laatste 16, Oranje of toch de Atlasleeuwen? Mis niets en volg Nederland - Marokko in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Nederland - Marokko

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1u geleden

05:53

⚽ Saibari voltrekt het vonnis (2-3)

Saibari scoort, Nederland ligt eruit!

1u geleden

05:53

Saibari moet het doen

1u geleden

05:53

❌ Summerville mist! (2-2)

Bounou pakt de inzet van Summerville, die recht door het midden schoot! Matchpoint voor Marokko!

1u geleden

05:51

❌ Hakimi mist! (2-2)

Hakimi raakt de paal, het blijft 2-2! Ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt!

1u geleden

05:50

❌ Timber mist! (2-2)

Ai, Quinten Timber schiet naast... Marokko kan nu op 2-3 komen.

1u geleden

05:50

⚽ Talbi scoort ook (2-2)

Talbi maakt geen fout, het is weer 2-2 met nog twee penalty's te gaan voor beide landen. Quinten Timber komt nu naar voren.

1u geleden

05:49

⚽ Weghorst blijft kalm! (2-1)

Wout Weghorst scoort!

1u geleden

05:48

⚽ Rahimi scoort met geluk (1-1)

Ai, Verbruggen lijkt de inzet van Rahimi te keren maar werkt de bal dan met zijn eigen hak over de doellijn. Wát een pech voor de Oranje-uitblinker.

1u geleden

05:47

❌ Ook Kluivert mist!

Justin Kluivert stuurt Bounou de verkeerde hoek in, maar raakt de paal! Het blijft 1-0 voor Nederland, Marokko kan weer gelijk komen.

1u geleden

05:46

❌ El Aynaoui raakt de lat! (1-0)

El Aynaoui bijt het spits af voor Marokko. Verbruggen kiest de verkeerde hoek, maar de inzet belandt op de lat!

1u geleden

05:45

⚽ Koopmeiners scoort! (1-0)

Laag in de hoek, nét buiten bereik van Bounou: Koopmeiners zet Nederland op 1-0!

1u geleden

05:45

Nederland wint de toss... twee keer!

Nederland wint beide keren de toss, Koopmeiners gaat de eerste nemen. Begint Oranje goed of maakt Bounou zijn reputatie van penaltykiller waar?

1u geleden

05:42

Koeman moet het ontgelden

2u geleden

05:40

Afgelopen!

Summerville en Dumfries jagen in de absolute slotseconden nog op de Marokkaanse defensie, maar dat levert niets op en dan klinkt het laatste fluitsignaal. Er moet een strafschoppenserie aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen.

2u geleden

05:39

120+1' - Saibari onder het bloed (1-1)

Saibari bloedt uit zijn wenkbrauw, zijn shirt zit eronder. Hij moet naar de kant om zich te laten hechten.

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Kramer
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Kramer
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Jammer, maar als je van 11 meter hem niet eens tussen 3 paaltjes kan schieten dan heb je er ook geen recht op.

BartVanderVeen24
832 Reacties
1.372 Dagen lid
3.845 Likes
BartVanderVeen24
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Het Nederlands elftal en strafschoppenserie, geen gelukkig huwelijk.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.000 Reacties
1.372 Dagen lid
20.017 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer, maar als je van 11 meter hem niet eens tussen 3 paaltjes kan schieten dan heb je er ook geen recht op.

BartVanderVeen24
832 Reacties
1.372 Dagen lid
3.845 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het Nederlands elftal en strafschoppenserie, geen gelukkig huwelijk.

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Nederland - Marokko

1 - 1
Vandaag gespeeld om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
4
4
Tunesië
3
-10
0

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