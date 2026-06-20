Het gaat de Verenigde Staten vooralsnog voor de wind op het WK in eigen huis. Het gastland staat na twee groepsduels op zes punten en is daarmee al verzekerd van een plek bij de laatste 32 van het toernooi. Valentijn Driessen geniet echter maar amper van het Amerikaanse succes.

Driessen ergert zich aan het vertrouwen dat bij de Amerikanen is ontstaan na zeges op Paraguay (4-1) en Australië (2-0). “Daar heb ik zo’n hekel aan: dat nationalisme en opportunisme wat loskomt bij de Amerikanen”, briest de journalist in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf.

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“Bij de kranten raken ze dan ook overstuur”, vervolgt Driessen. “Dan moeten er mensen ingevlogen worden en verhalen met supporters komen. Ja, daar ben ik dus gewoon niet van.”

“ Dat USA, USA… Normaal geven ze helemaal niets om voetbal en moeten ze aangespoord worden om hun helden toe te juichen. En dan nu dit. Daar draait mijn maag van om.”

“Hetzelfde geldt overigens voor Nederland hoor, want als we straks van Zweden en Tunesië winnen loopt iedereen weer de polonaise”, aldus Driessen.

Collega-journalist Mike Verweij begrijpt het vertrouwen bij Amerika in een wereldtitel wel. “Zolang je in het toernooi zit, kun je hem ook winnen. Ik had al gezegd: Amerika wordt de verrassing van het toernooi. Die kunnen echt ver komen. Al vond ik ze tegen Australië helemaal niet goed. Je had ook een fase dat Australië gewoon beter was. Dat nationalisme kan ze wel eens heel ver gaan brengen”, denkt Verweij.