Live voetbal

Valentijn Driessen ergert zich kapot aan één WK-land: ‘Aan dat nationalisme heb ik zo'n hekel!’

20 juni 2026, 16:48
Valentijn Driessen
Foto: © Talpa
2 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Het gaat de Verenigde Staten vooralsnog voor de wind op het WK in eigen huis. Het gastland staat na twee groepsduels op zes punten en is daarmee al verzekerd van een plek bij de laatste 32 van het toernooi. Valentijn Driessen geniet echter maar amper van het Amerikaanse succes.

Driessen ergert zich aan het vertrouwen dat bij de Amerikanen is ontstaan na zeges op Paraguay (4-1) en Australië (2-0). “Daar heb ik zo’n hekel aan: dat nationalisme en opportunisme wat loskomt bij de Amerikanen”, briest de journalist in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

“Bij de kranten raken ze dan ook overstuur”, vervolgt Driessen. “Dan moeten er mensen ingevlogen worden en verhalen met supporters komen. Ja, daar ben ik dus gewoon niet van.”

“ Dat USA, USA… Normaal geven ze helemaal niets om voetbal en moeten ze aangespoord worden om hun helden toe te juichen. En dan nu dit. Daar draait mijn maag van om.”

“Hetzelfde geldt overigens voor Nederland hoor, want als we straks van Zweden en Tunesië winnen loopt iedereen weer de polonaise”, aldus Driessen.

Collega-journalist Mike Verweij begrijpt het vertrouwen bij Amerika in een wereldtitel wel. “Zolang je in het toernooi zit, kun je hem ook winnen. Ik had al gezegd: Amerika wordt de verrassing van het toernooi. Die kunnen echt ver komen. Al vond ik ze tegen Australië helemaal niet goed. Je had ook een fase dat Australië gewoon beter was. Dat nationalisme kan ze wel eens heel ver gaan brengen”, denkt Verweij.

➡️ Meer WK nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
Ronald Koeman

Valentijn Driessen pleit voor reserverol sterspeler van Oranje

  • di 16 juni, 09:38
  • 16 jun. 09:38
  • 10
Ronald Koeman

Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Zweden

  • Gisteren, 16:58
  • Gisteren, 16:58
  • 1
0 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
359 Reacties
94 Dagen lid
210 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Its America Driessen, why are you surprised?

Voetbalfanaat
618 Reacties
1.302 Dagen lid
3.059 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Volgens Johan Cruijff heeft ieder nadeel een voordeel. Bij Driessen is dat precies andersom omdat alles wat positief is hij wel iets negatiefs in ziet. Als deze man een voetballer was geweest had hij afbraak voetbal gespeeld. Kortom lekker laten praten en vooral niet serieus nemen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
359 Reacties
94 Dagen lid
210 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Its America Driessen, why are you surprised?

Voetbalfanaat
618 Reacties
1.302 Dagen lid
3.059 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Volgens Johan Cruijff heeft ieder nadeel een voordeel. Bij Driessen is dat precies andersom omdat alles wat positief is hij wel iets negatiefs in ziet. Als deze man een voetballer was geweest had hij afbraak voetbal gespeeld. Kortom lekker laten praten en vooral niet serieus nemen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep D
GS
DS
PT
1
Veren. Staten
2
5
6
2
Australië
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Turkije
2
-3
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws