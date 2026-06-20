Het gaat de Verenigde Staten vooralsnog voor de wind op het WK in eigen huis. Het gastland staat na twee groepsduels op zes punten en is daarmee al verzekerd van een plek bij de laatste 32 van het toernooi. Valentijn Driessen geniet echter maar amper van het Amerikaanse succes.
Driessen ergert zich aan het vertrouwen dat bij de Amerikanen is ontstaan na zeges op Paraguay (4-1) en Australië (2-0). “Daar heb ik zo’n hekel aan: dat nationalisme en opportunisme wat loskomt bij de Amerikanen”, briest de journalist in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf.
“Bij de kranten raken ze dan ook overstuur”, vervolgt Driessen. “Dan moeten er mensen ingevlogen worden en verhalen met supporters komen. Ja, daar ben ik dus gewoon niet van.”
“ Dat USA, USA… Normaal geven ze helemaal niets om voetbal en moeten ze aangespoord worden om hun helden toe te juichen. En dan nu dit. Daar draait mijn maag van om.”
“Hetzelfde geldt overigens voor Nederland hoor, want als we straks van Zweden en Tunesië winnen loopt iedereen weer de polonaise”, aldus Driessen.
Collega-journalist Mike Verweij begrijpt het vertrouwen bij Amerika in een wereldtitel wel. “Zolang je in het toernooi zit, kun je hem ook winnen. Ik had al gezegd: Amerika wordt de verrassing van het toernooi. Die kunnen echt ver komen. Al vond ik ze tegen Australië helemaal niet goed. Je had ook een fase dat Australië gewoon beter was. Dat nationalisme kan ze wel eens heel ver gaan brengen”, denkt Verweij.
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Volgens Johan Cruijff heeft ieder nadeel een voordeel. Bij Driessen is dat precies andersom omdat alles wat positief is hij wel iets negatiefs in ziet. Als deze man een voetballer was geweest had hij afbraak voetbal gespeeld. Kortom lekker laten praten en vooral niet serieus nemen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Volgens Johan Cruijff heeft ieder nadeel een voordeel. Bij Driessen is dat precies andersom omdat alles wat positief is hij wel iets negatiefs in ziet. Als deze man een voetballer was geweest had hij afbraak voetbal gespeeld. Kortom lekker laten praten en vooral niet serieus nemen.