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Engelse voetbalvrouwen zorgen voor enorme irritatie bij Roy Keane: ‘Belachelijk!’

20 juni 2026, 16:08
Roy Keane
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Roy Keane stoort zich tijdens het WK aan de vrouwen van de Engelse internationals op de tribunes. Met name één gewoonte van de WAGs (wives and girlfriends) irriteert de oud-topvoetballer en analist mateloos.

In de podcast The Overlap spreekt Keane deze week zijn irritatie uit over voetbalvrouwen die tijdens wedstrijden shirts dragen met achterop de namen van hun partners. “Het is prima voor kinderen, maar vrouwen en vriendinnen die de shirts van hun man dragen: wow”, zegt de oud-speler van onder meer Manchester United vol ergernis.

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Collega-analist Ian Wright geeft aan dat hij het probleem niet ziet. “Ben je het niet met me eens?”, reageert Keane. Hij vervolgt: “De meesten zijn een jaar later alweer uit elkaar. Zie ze allemaal foto’s nemen en wijzen naar Jimmy of Johnny op de achterzijde van het shirt! Wow.”

“We weten met wie je getrouwd bent!”, vervolgt Keane. “Prima als de kinderen het doen, maar voor partners is het belachelijk. Zie ze allemaal in hetzelfde familievak zitten: ik heb mijn shirt, heb jij het jouwe? Ik ben er absoluut geen fan van.”

“Ik heb er geen problemen mee, Roy. Haar partner speelt en ze is trots op hem, dus ze wil zijn shirt dragen. Zo simpel is het”, aldus Wright.

“Je ziet het alleen gebeuren tijdens WK’s”, repliceert Keane. “Je ziet het niet tijdens het reguliere seizoen op Old Trafford of Anfield gebeuren. Wat is er zo speciaal aan het WK?”

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Orient
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Je kunt het aan Roy Keane overlaten om lekker ergens over te gaan zitten mopperen. Beetje tegengas met die andere lui in de ITV studio kan geen kwaad.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
184 Reacties
107 Dagen lid
184 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je kunt het aan Roy Keane overlaten om lekker ergens over te gaan zitten mopperen. Beetje tegengas met die andere lui in de ITV studio kan geen kwaad.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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