Livestream: zo kijk je gratis naar Nederland – Zweden op het WK

Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond zijn tweede groepsduel op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. In Houston is Zweden om 19.00 uur de tegenstander van Oranje. In dit artikel lees je op welke manier je de WK-wedstrijd Nederland – Zweden gratis kunt streamen.

Gratis livestream WK-duel Nederland – Zweden

Nederland en Zweden trappen zaterdagavond af voor hun tweede WK-wedstrijd in Groep F. Om 19.00 uur wordt er afgetrapt in het Houston Stadium, waar het op dat moment 12.00 uur ’s middag is. Nederland – Zweden wordt uitgezonden door de NOS en is live te streamen via deze link. Ook is het duel live te zien op NPO 1.

Zweden in vorm, Nederland gewaarschuwd

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Het Nederlands elftal trapte het WK af met een ongelukkig gelijkspel tegen Japan (2-2). De ploeg van Ronald Koeman kwam tweemaal op voorsprong, maar zag de Japanners vlak voor tijd gelijkmaken. Zweden won zijn eerste groepsduel wél, en hoe. De ploeg van Graham Potter maakte een statement door Tunesië met 5-1 te verslaan. Oranje is gewaarschuwd voor topspitsen Viktor Gyökeres en Alexander Isak.