Colombia heeft de WK-campagne geopend met een belangrijke overwinning op debutant Oezbekistan. Net als het Nederlands elftal, kort voor het WK, kende Colombia de nodige moeite met de ploeg van Fabio Cannavaro. In het Estadio Azteca in Mexico-Stad wonnen Los Cafeteros uiteindelijk toch met 1-3 zege.

Colombia breekt taai Oezbekistan vlak voor rust

De ambiance was vanaf het begin duidelijk in Colombiaans voordeel. Het Azteca kleurde grotendeels geel en tijdens het volkslied stonden de emoties zichtbaar op scherp bij James Rodríguez en zijn ploeggenoten. Op het veld duurde het echter lang voordat die lading werd omgezet in dreiging.

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Colombia had veel de bal, maar speelde voorzichtig en zocht geduldig naar openingen tegen het compacte 5-4-1-blok van Oezbekistan. De Witte Wolven loerden vooral op directe ballen richting hun aanvallers, zonder Vargas serieus te testen. De eerste echte waarschuwing kwam van Jhon Arias, die na sterk werk van Puerta in het zijnet schoot.

Pas na een halfuur kwam er leven in de wedstrijd. Luis Díaz dook op achter de verdediging en raakte vanuit een lastige hoek de paal. Kort daarna kreeg Abdukodir Khusanov geel na een late overtreding op Díaz, waarbij ook een cameraman langs de zijlijn hard werd geraakt.

Vlak voor rust brak Colombia alsnog door. Lerma zag de loopactie van Muñoz en lepelde de bal fraai achter de defensie. De rechtsback timede zijn run perfect en werkte de bal met een knappe volley langs Yusupov: 0-1.

Díaz slaat direct terug na Oezbeekse opleving

Oezbekistan kwam na rust scherper uit de kleedkamer. Khamdamov en Sayfiev werden ingebracht en Fayzullaev kreeg vanaf links meer ruimte. De ploeg van Fabio Cannavaro zette Colombia vaker vast op de eigen helft en kreeg na een uur spelen loon naar werken.

Shomurodov hield de bal sterk vast en dook daarna de zestien in voor de teruggetrokken voorzet. Die kwam lang, maar de spits maakte er met een acrobatische volley toch iets gevaarlijks van. Vargas kreeg de bal niet onder controle, waarna Fayzullaev alert was en van dichtbij de 1-1 binnenkopte.

De vreugde duurde nauwelijks. Colombia versnelde meteen, profiteerde van balverlies van Shomurodov op het middenveld en stuurde Díaz vroeg weg op links. De aanvaller kapte naar binnen, zocht de verre hoek en zag Yusupov zijn inzet ongelukkig via de hand binnen laten glippen: 1-2.

Daarna trok Colombia zich steeds verder terug en liet het initiatief aan Oezbekistan. De debutant bleef geloven in een resultaat en voerde de druk in de slotfase flink op. Mozgovoy kreeg op de rand van het strafschopgebied een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar krulde zijn poging over het doel. Kort daarna leverde Khamdamov een gevaarlijk afstandsschot af dat via een verdediger een corner opleverde.

De grootste spanning volgde diep in blessuretijd. Oezbekistan speelde zijn beste voetbal van de avond en werd meermaals gevaarlijk. Toch besliste Colombia de wedstrijd via een kopbal van Jaminton Campaz na goed voorbereidend werk van Cucho Hernández. In de slotseconden knalde Bekhruz Karimov de bal aan de overzijde op de lat namens Oezbekistan.