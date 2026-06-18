Goudeerlijk interview van Congolees over Cristiano Ronaldo gaat de wereld over

Bij DR Congo was geen groot thema in de voorbereiding op de WK-wedstrijd tegen Portugal. Woensdagavond stond Ronaldo negentig minuten op het veld, maar hij kon geen potten breken. Congo pakte een verdienstelijk punt (1-1).

Ngal'ayel Mukau, middenvelder van Lille OSC en Congo, wordt na afloop gevraagd of Congo een ‘speciaal plan’ had om Ronaldo af te stoppen. "Om eerlijk te zijn: nee, niet echt. We weten allemaal dat Ronaldo niet meer dezelfde speler is als vroeger. Hij is inmiddels wat ouder... Nog steeds is hij een van de grootste voetballers ooit, daar heb ik veel respect voor.”

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De goudeerlijke Mukau licht toe: “Als je ouder wordt, ben je niet meer hetzelfde. Je kunt niet meer dezelfde energie in het spel leggen. Maar ik heb nog steeds veel respect voor hem.”

Het interview leidt online tot veel (positieve) reacties. "Ik houd ervan als spelers niet volledig lamgeslagen zijn door mediatraining", stelt een voetbalfan. Iemand anders grapt: "Ze hadden geen plan nodig, Ronaldo schakelde zichzelf uit." Een ander ‘hoopt dat Ronaldo deze beelden ziet en dat hij wakker wordt’.