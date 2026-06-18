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Beelden van spelers op het veld gaan viraal na spektakelstuk Engeland - Kroatië

18 juni 2026, 02:24
Jude Bellingham
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De sfeer zit er goed in bij Engeland na de positieve start van het WK. In een spektakelstuk tegen Kroatië waren the Three Lions woensdagavond met 4-2 te sterk. Beelden van de vreugde na afloop gaan viraal op sociale media.

Engeland rekende woensdagavond in een aantrekkelijk duel af met Kroatië. Harry Kane maakte twee doelpunten, terwijl Jude Bellingham vlak na rust voor de belangrijke 3-2 zorgde. Kroatië kwam via Martin Baturina en Petar Musa tweemaal terug van een achterstand, maar kon een Engelse zege niet voorkomen. Invaller Marcus Rashford bepaalde in de slotfase de eindstand op 4-2.

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Na de wedstrijd schalde Wonderwall, het lijflied van de Engelse nationale ploeg, door het AT&T Stadium in Dallas. De supporters zongen luidkeels mee met de hit van Oasis, evenals Jude Bellingham. De spelers namen het tafereel in zich op en waren zichtbaar geïmponeerd.

Voor Engeland waren de drie punten belangrijk, tegen de (op papier) beste tegenstander in Groep L. De ploeg van Thomas Tuchel neemt het nog op tegen Ghana en Panama. Door velen wordt Engeland getipt als een van de kanshebbers om het WK te winnen, in de categorie van landen net onder topfavorieten Spanje en Frankrijk.

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Engeland - Kroatië

4 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Jude Bellingham

Jude Bellingham
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 22 jaar (29 jun. 2003)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
28
6
2024/2025
Real Madrid
31
9
2023/2024
Real Madrid
28
19
2022/2023
Dortmund
31
8

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep L
GS
DS
PT
1
Kroatië
0
0
0
2
Engeland
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0

Complete Stand

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