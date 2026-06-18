De sfeer zit er goed in bij Engeland na de positieve start van het WK. In een spektakelstuk tegen Kroatië waren the Three Lions woensdagavond met 4-2 te sterk. Beelden van de vreugde na afloop gaan viraal op sociale media.

Engeland rekende woensdagavond in een aantrekkelijk duel af met Kroatië. Harry Kane maakte twee doelpunten, terwijl Jude Bellingham vlak na rust voor de belangrijke 3-2 zorgde. Kroatië kwam via Martin Baturina en Petar Musa tweemaal terug van een achterstand, maar kon een Engelse zege niet voorkomen. Invaller Marcus Rashford bepaalde in de slotfase de eindstand op 4-2.

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Na de wedstrijd schalde Wonderwall, het lijflied van de Engelse nationale ploeg, door het AT&T Stadium in Dallas. De supporters zongen luidkeels mee met de hit van Oasis, evenals Jude Bellingham. De spelers namen het tafereel in zich op en waren zichtbaar geïmponeerd.

Voor Engeland waren de drie punten belangrijk, tegen de (op papier) beste tegenstander in Groep L. De ploeg van Thomas Tuchel neemt het nog op tegen Ghana en Panama. Door velen wordt Engeland getipt als een van de kanshebbers om het WK te winnen, in de categorie van landen net onder topfavorieten Spanje en Frankrijk.