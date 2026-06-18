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Schrik op WK: cameraman gaat neer en moet behandeld worden

18 juni 2026, 05:41
Luis Diaz
Foto: © NOS
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Een bizar moment in het WK-duel tussen Oezbekistan en Colombia. Abdukodir Khusanov, verdediger van Manchester City en Oezbekistan, kwam halverwege de eerste helft hard in botsing met een cameraman langs de zijlijn, waarna medische hulp direct noodzakelijk was.

Het incident vond plaats in de 34e minuut in stadion Estadio Banorte in Mexico-Stad. Luis Díaz probeerde namens Colombia op snelheid langs Khusanov te glippen aan de linkerkant van het veld. De verdediger zette echter een te late tackle in en kon zijn momentum vervolgens niet meer stoppen. Daardoor schoot hij door richting de zijlijn, waar een cameraman nietsvermoedend aan het werk was.

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Op het moment van de botsing was juist het beeld van deze specifieke cameraman te zien op tv. Toen de cameraman onderuitging, draaide ook het beeld om, voordat snel naar een ander camerastandpunt werd geschakeld.

Cameraman moet medische hulp krijgen

De impact van de botsing was fors. Khusanov kwam zelf zonder problemen uit het incident, maar voor de cameraman liep het minder goed af. Hij belandde op de grond en moest worden behandeld door toegesnelde medici.

De scheidsrechter beoordeelde de actie van Khusanov als een overtreding en trok een gele kaart voor de verdediger. Ondertussen bleef onduidelijk hoe ernstig de verwondingen van de cameraman precies waren.

Op sociale media zorgde het voor veel reacties. Een supporter schreef: "Wat een totaal onnodige tackle van Khusanov", terwijl een ander zich vooral zorgen maakte over het slachtoffer: "Hopelijk gaat het goed met de cameraman, zulke botsingen kunnen behoorlijk hard aankomen." Een derde reactie luidde simpelweg: "Laten we hopen dat niemand gewond is geraakt."

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Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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GS
DS
PT
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DR Congo
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0
1
2
Portugal
1
0
1
3
Colombia
0
0
0
4
Oezbekistan
0
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