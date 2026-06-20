Ibrahim Afellay ziet WK-ster die 'nooit de waardering kreeg bij Ajax'

heeft bij Ajax nooit de waardering gekregen die hij verdient, zo vindt Ibrahim Afellay. Door de aanwezigheid van andere spelers werd de bijdrage van Mazraoui overschaduwd, denkt hij. Ook Kenneth Perez is enthousiast over de vleugelverdediger.

Mazraoui heeft als linksback aan basisplaats bij Marokko, dat vrijdagnacht met 0-1 won van Schotland op het WK. "Het is knap hoe Mazraoui de speler is geworden die hij geworden is”, zegt Perez bij de NOS.

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“Ik was jeugdtrainer bij Ajax, waar hij een van de spelers was. En bij de A1 was hij nummer dertien of veertien. Als het even niet zo belangrijk was, kwam hij erin. Des te knapper is het dat je iemand zulke sprongen ziet maken en dat hij bij Manchester United terecht is gekomen”, vervolgt de analist. “Linksback is niet zijn normale positie, maar hoe hij dat dan invult bij Marokko, is knap.”

Vervolgens haakt Afellay in. "Kenneth, je bent het toch wel met me eens dat hij nooit echt de waardering heeft gekregen die hij eigenlijk verdient? Bij Ajax was hij ook een behoorlijke speler. Bij Manchester United is hij ook gewoon een heel gewaardeerde kracht”, weet Afellay. “Hij is niet altijd bewierookt bij Ajax. Je had spelers als Tadic en Frenkie de Jong, waardoor hij meer op de achtergrond kwam. Maar hij was toen ook al heel erg goed.”