Van Oranje tot Brazilië: dit zijn de opvallendste WK-shirts richting 2026

Het WK van 2026 komt razendsnel dichterbij, en één ding verandert nooit: nog voordat de eerste bal rolt, duiken overal ter wereld de shirts alweer op. Op straat, op amateurvelden, in supporterscafés en natuurlijk in de fanshops.

Sommige landen hoeven daar nauwelijks moeite voor te doen. Het geel van Brazilië, de lichtblauwe strepen van Argentinië en het oranje van Nederland hebben al decennia een iconische status. In dit artikel lichten een aantal WK-shirts van de grote landen uit.

Nederland: het shirt waarin een heel land durft te dromen

Weinig tenues zijn zo verweven met de nationale identiteit als het Oranje-shirt. Zodra Nederland zich plaatst voor een eindtoernooi, duikt het overal op: op terrassen, schoolpleinen, kantoorvloeren en tribunes. Dat komt doordat het shirt inmiddels generaties voetballiefhebbers met elkaar verbindt, van Cruijff en Van Basten tot Sneijder, Robben en de huidige lichting internationals.

Argentinië: het tenue van de wereldkampioen

Sommige shirts worden mooier naarmate er meer geschiedenis bij komt, en dat geldt zeker voor Argentinië. De iconische lichtblauw-witte strepen waren al decennia herkenbaar, maar kregen een extra lading toen Lionel Messi in 2022 eindelijk de wereldbeker omhoog mocht houden. Sindsdien is het tenue uitgegroeid tot een van de meest gewilde voetbalshirts ter wereld, voor veel supporters een tastbare herinnering aan een van de mooiste WK-verhalen van deze eeuw.

Brazilië: het shirt dat voetbal ademt

Vraag een voetbalfan om een WK-shirt te tekenen en de kans is groot dat er onbewust iets ontstaat dat op Brazilië lijkt. Het geel met groen is al tientallen jaren een van de meest herkenbare kleurencombinaties in de sport en roept direct beelden op van sambavoetbal, volle stadions en spelers die het onmogelijke moeiteloos laten lijken. Van Pelé tot Ronaldinho en van Ronaldo tot Neymar heeft vrijwel elke generatie haar eigen herinneringen aan dit shirt, en juist daarom blijft het ieder WK opnieuw een van de populairste keuzes.

Frankrijk: toekomstbestendig met wereldsterren

Waar sommige landen vooral teren op hun verleden, kijkt Frankrijk naar de toekomst. Met een selectie vol wereldsterren behoren Les Bleus opnieuw tot de grootste kanshebbers voor het WK van 2026. Namen als Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga en Aurélien Tchouaméni geven het Franse shirt een aantrekkingskracht die verder reikt dan het ontwerp alleen. Voor veel supporters staat dit tenue voor een ploeg die elk toernooi opnieuw meedoet om de hoofdprijs.

Portugal: allang meer dan Ronaldo

Jarenlang draaide bij Portugal vrijwel alles om Cristiano Ronaldo. De legende heeft nog altijd een enorme aantrekkingskracht, maar het verhaal van Portugal wordt inmiddels breder. Met spelers als Bruno Fernandes, Rafael Leão, João Neves en Gonçalo Ramos beschikt het land over een van de indrukwekkendste ploegen van Europa. Daardoor draagt het rood-groene shirt richting 2026 zowel het verleden als de toekomst met zich mee.

Engeland: elk toernooi weer onderwerp van gesprek

Het klassieke witte Engelse tenue blijft jaar na jaar een van de geliefdste onder voetbalfans, misschien juist door die eenvoud. Combineer dat met de enorme Engelse aanhang en een selectie vol topspelers, en het is goed te begrijpen waarom dit shirt elk eindtoernooi opduikt in de lijstjes van bestverkochte tenues.

Duitsland: een shirt dat nooit hoeft te schreeuwen

Waar sommige landen kiezen voor opvallende ontwerpen, vertrouwt Duitsland op herkenbaarheid. Het Duitse shirt hoeft zichzelf niet opnieuw uit te vinden om op te vallen: de combinatie van wit, zwart en subtiele accenten is onlosmakelijk verbonden met een van de succesvolste voetballanden ter wereld. Daarin schuilt de kracht van dit tenue, want het krijgt de aandacht vanzelf.

Uiteindelijk kies je veel meer dan een shirt

Een voetbalshirt koop je zelden om de kleur alleen. Je kiest een herinnering, een favoriete speler, een land dat je al jaren volgt, of simpelweg een ploeg waarvan je denkt dat die komende zomer iets bijzonders gaat laten zien. Juist daarom blijven WK-shirts ieder toernooi opnieuw zo populair: ze vertellen al een verhaal voordat de eerste wedstrijd is gespeeld. En met het WK van 2026 voor de deur laten deze tenues nu al zien waarom voetbal voor zoveel supporters meer is dan negentig minuten op een veld.

