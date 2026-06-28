Vlasic beslist thriller voor Kroatië tegen Ghana na late gelijkmaker Luckassen

Kroatië heeft zich in een enerverend groepsduel langs Ghana gewerkt. In Philadelphia won de ploeg met 2-1, maar eenvoudig ging dat allerminst. Beide ploegen maakten aanspraak op de punten in een wedstrijd die lang volledig in balans was.

De openingsfase was gelijk opgaand, met Kroatië iets meer balbezit en Ghana gevaarlijk in de omschakeling. De eerste grote kans kwam van Vlasic, die hard op de paal schoot en daarmee de toon zette voor een levendige eerste helft.

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Na ruim een half uur viel de openingstreffer voor Kroatië. Sucic haalde laag en hard uit en zag zijn inzet door de benen van een verdediger en langs doelman Asare verdwijnen: 1-0. Ghana bleef echter knap overeind en kwam steeds beter in de wedstrijd.

Kort voor rust kreeg Ghana via Semenyo en Fatawu nog enkele mogelijkheden, maar doelman Livakovic hield zijn ploeg op de been. Zo ging Kroatië met een minimale voorsprong rusten.

Na rust kwam Ghana sterker uit de kleedkamer en dat werd beloond. Na ingrijpen van de VAR werd een voorzet uit een vrije trap benut door Derrick Luckassen, die koelbloedig raak kopte: 1-1. Voor de broer van Brian Brobbey betekende dat zijn eerste WK-doelpunt bij zijn debuut.

Lang konden de Ghanezen daar niet van genieten. Slechts enkele minuten later sloeg Kroatië opnieuw toe. Uit een corner van Luka Modric was het Vlasic die raak kopte en de stand op 2-1 bracht.

Ghana gaf zich daarna niet gewonnen en bleef aandringen, met enkele wissels die voor extra dreiging moesten zorgen. Toch stond de Kroatische defensie als een huis in de slotfase en gaf het nauwelijks nog iets weg.

In de laatste minuten werd het vooral vechten en overleven voor Kroatië, dat uiteindelijk de overwinning over de streep trok. Daarmee eindigen de Kroaten als tweede in de poule.