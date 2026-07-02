WK-zomer in de tuin: zo zet je de ultieme barbecue op tijdens de knock-outfase

De knock-outfase van het WK is in volle gang. De komende twee weken worden we nog verwend met heerlijke affiches in de slotfase. van het toernooi. Het mooie is dat een groot deel van deze wedstrijden voor het thuisfront in de vooravond en de vroege avond valt, op de warmste avonden van het jaar. En daar hoort wat ons betreft maar één ding bij: de tuin vol, een koud drankje binnen handbereik en een barbecue die staat te roken terwijl je voetbal kijkt.

Een goede bak tilt zo'n kijkavond meteen naar een hoger niveau. Je nodigt vrienden uit, zet de stoelen rond het scherm en maakt van een wedstrijd een compleet avondje uit in je eigen achtertuin. En de zomer is daar precies het seizoen voor, met lange, warme avonden waarop je buiten zit tot het laatste fluitsignaal.

Een klassieke barbecue voor de echte rooksmaak

Wil je investeren in een eigen barbecue die je jaren meegaat, dan heb je volop keuze, en welke je kiest hangt vooral af van hoe je graag kookt. Ben je een liefhebber van de pure, traditionele aanpak, dan ga je voor een houtskool- of gasmodel. Op de barbecuepagina van MediaMarkt vind je een ruim aanbod, met bekende merken als Weber. Een houtskoolbarbecue geeft die kenmerkende rooksmaak en het echte zomergevoel, al kost het opstoken wat tijd en aandacht. Een gasbarbecue is sneller op temperatuur en makkelijker te regelen, fijn als je spontaan en zonder lange voorbereiding wilt grillen. En voor wie er helemaal voor gaat, is er de kamado: een keramische barbecue die de warmte uitstekend vasthoudt en waarmee je naast grillen ook kunt roken en zelfs laag en langzaam kunt garen. Denk aan een stuk pulled pork dat de hele wedstrijd staat te sudderen.

© MediaMarkt. De NINJA OG701EU Elektrische barbecue Zwart

Heb je weinig buitenruimte of wil je zonder gedoe met kolen kunnen grillen, dan is een elektrische BBQ een praktische keuze. Zo'n model is binnen een paar minuten op temperatuur en mag dankzij het ontbreken van open vuur ook op een balkon of klein terras staan, zodat je meteen na de aftrap kunt beginnen zonder voorbereiding.

Let bij je keuze op het formaat van het grilloppervlak in verhouding tot het aantal mensen waarmee je kijkt. Voor een gezelschap dat zich rond het scherm verzamelt voor een kwartfinale wil je genoeg ruimte om in één sessie voor iedereen te bakken, zodat de eerste gasten niet al klaar zijn als de laatste pas hun bord vol hebben.

Gourmetten en grillplaten voor aan tafel

Komt het kijkgezelschap binnen zitten, bijvoorbeeld bij een latere avondwedstrijd als het buiten al wat afkoelt, dan is een gourmetstel of grillplaat een gezellige oplossing. Op de pagina met gourmetstellen en grillplaten vind je modellen waarmee iedereen aan tafel zelf bakt en samenstelt. Dat houdt de boel levendig, en het mooie is dat niemand de wedstrijd hoeft te verlaten om in de keuken te staan. Je bakt je hapjes terwijl het commentaar doorloopt, en bij een goal staat iedereen tegelijk te juichen met een pannetje in de hand. Het is een format dat zich uitstekend leent voor de spanning van een knock-outduel, waarin elk moment telt.

© MediaMarkt. De NINJA Foodi AF300EU Airfryer

De snacktafel compleet maken

Een geslaagde BBQ-avond draait om meer dan alleen de grill. Met de juiste barbecue-accessoires werk je net wat fijner: goede tangen, een kernthermometer voor het perfecte gaarpunt en een schoonmaakborstel maken het verschil tussen haasten en ontspannen koken. Wil je je gasten verrassen met iets anders, dan bak je in een pizza-oven een verse pizza in een paar minuten, ideaal om in de rust rond te delen. En voor de klassieke voetbalsnacks is de Ninja AF300EU een uitkomst, een dubbele airfryer die in de WK-deals zit. Dankzij het DualZone-ontwerp met twee aparte manden van samen 7,6 liter bak je de friet in de ene la en de bitterballen, kaassoufflés en frikandellen in de andere, allebei precies tegelijk klaar dankzij de slimme timer. Zo komt de hele snacktafel knapperig op tafel zonder een frituurpan vol olie, precies wat je wilt als de wedstrijden elkaar snel opvolgen. De airfryer is bovendien jarenlang door de Consumentenbond als beste getest, dus je haalt een betrouwbare allrounder in huis die je na het toernooi net zo goed gebruikt.

Zo richt je je BBQ-avond in

Met de juiste spullen is het een kwestie van op tijd beginnen. Kijk vooraf hoe laat de wedstrijd begint en reken terug: een uurtje voor de aftrap steek je de barbecue aan, zodat het eten rond rust of vlak na de aftrap op tafel staat. Zet het scherm of de beamer zo neer dat iedereen vanaf zijn stoel goed zicht heeft, leg de snacks centraal binnen handbereik en zorg dat de drankjes koud staan. Dan kun je je tijdens de wedstrijd volledig op het veld richten, met de geur van de grill op de achtergrond.

Zo maak je van een knock-outavond een compleet feest. De zomer is op zijn mooist en jij staat met je vrienden in de tuin te genieten van goed eten en spannend voetbal.

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