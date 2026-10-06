Ongeluk in sportschool voor Hélène Hendriks: 'Ik schrik gewoon...'

Sportpresentatrice Hélène Hendriks heeft een lelijke val gemaakt in de sportschool, zo heeft ze bekendgemaakt in HNM de Podcast. De sportpresentatrice verloor haar evenwicht op een loopband toen ze op televisie naar haarzelf keek.

Het was een opmerkelijk moment. Terwijl Hendriks op het fitnessapparaat stond, kwam er een televisie-uitzending voorbij waarin ze zelf te zien was. Dat zorgde voor de nodige afleiding en schrik. In HNM de Podcast vertelt Hendriks over het moment waarop ze zichzelf van dichtbij op het scherm zag: “Ik denk: ik zie er niet uit. Het is van veel te dichtbij gefilmd, veel te scherp, de make-up zat niet goed en het was veel te vlekkerig. Ik dacht: dit is niet best.”

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Vervolgens ging het mis: “Ik schrik gewoon. Die loopband stond niet eens zo hard, maar ik struikelde er gewoon vanaf”, zegt Hendriks. Ze probeerde zichzelf vervolgens nog te redden door zich vast te pakken. Dat pakte niet goed uit: “Dat is het laatste wat je moet doen, want die band loopt gewoon door.”

Hélène Hendriks hield een pijnlijke schaafwond aan haar heup over aan de valpartij.