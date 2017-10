Agüero meldt zich na ongeluk weer op City-training

16:56 – Vorige week liet de teamarts van Argentinië nog weten dat Sergio Agüero door zijn gebroken rib pas over zes weken speelklaar zal zijn, maar de spits heeft zich dinsdag al wel weer laten zien op het trainingsveld van Manchester City. De aanvaller raakte op 29 september betrokken bij een verkeersongeluk in Amsterdam.



Agüero was naar verluidt na een concert per taxi op weg naar Schiphol, toen de chauffeur de macht over het stuur verloor en tegen een verkeersmast reed. De aanvaller liep daarbij een gebroken rib op, maar heeft zich vandaag wel weer laten zien op het trainingsveld van zijn werkgever. De aanvaller van Manchester City trainde nog niet voluit mee, meldt de club.



De koploper van Engeland speelt in de competitie komende zaterdag tegen Stoke City. Dat duel gaat dus sowieso aan de neus van de aanvaller voorbij.