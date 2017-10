Feyenoorder Tapia 'is gegroeid': "Mijn tijd gaat nu komen"

13:11 – Door de blessures in de defensie heeft Giovanni van Bronckhorst met Renato Tapia een konijn uit zijn hoge hoed getoverd. Het experiment begon in de Champions League-wedstrijd tegen Napoli niet goed, maar inmiddels lijkt de middenvelder zijn plek in de defensie te hebben gevonden. Tapia stelt dat hij beter is dan toe hij bij Feyenoord kwam.



In een interview met De Telegraaf geeft Tapia uitleg. "Echt waar, iedereen zeurt dat ik in deze fase niet op de bank hoor te zitten bij Feyenoord. En natuurlijk speel ik liever elke week, maar ik ben pas 22 jaar en deze trainer bij Feyenoord laat elke week blijken dat hij het in mij ziet zitten. Geduld is de sleutel", vertelt de speler uit Peru.



Na zijn transfer van FC Twente kende Tapia wat opstartproblemen, maar inmiddels zit hij beter in zijn vel. "Ik snap best dat in sommige competities, zoals de Eredivisie, de meeste spelers al met 19 jaar in het eerste staan. Maar dan ben je nog niet volwassen en op je sterkst. Ik ben bij Feyenoord nu veel verder dan toen ik hier kwam. Mentaal, fysiek en als mens ben ik gegroeid. Mijn tijd gaat nu komen en dat is prima."