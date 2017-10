Van Bronckhorst baalt: "Gelijkspel had niet gehoeven"

14 oktober 2017 – Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst spreekt van een 'teleurstellende avond'. De Rotterdamse club kwam zaterdag opnieuw niet tot winst in een thuiswedstrijd. Na de 0-2 nederlaag tegen NAC Breda van twee weken geleden speelde Feyenoord tegen PEC Zwolle met 0-0 gelijk.



"Het was een moeizame wedstrijd van onze kant", aldus Van Bronckhorst op de officiële website van Feyenoord. "In de eerste helft speelden we niet zoals ik de ploeg graag zie spelen. We waren te onrustig aan de bal en onze veldbezetting was niet goed. Dat was niet in lijn met hoe we normaal gesproken moeten en kunnen spelen."



Na rust ging het beter, zag Van Bronckhorst. "We hebben de wedstrijd onze kant op gekanteld en voldoende kansen gecreëerd om te scoren. Meerdere keren mochten we aanleggen binnen tien meter van het doel. Dat soort kansen moeten we afmaken en dat hebben we niet gedaan. Daardoor hebben we twee punten verloren en dat had niet gehoeven. Het is een teleurstellende avond, maar we zullen dat moeten accepteren."



Bij Feyenoord viel Renato Tapia in de twintigste minuut geblesseerd uit. Van Bronckhorst kan nog niets zeggen over de ernst van de kwetsuur. De oefenmeester vond Sven van Beek, de vervanger van Tapia, een goede indruk maken. "Ik ben heel content met de invalbeurt van Sven. Hij hield zich goed staande en heeft het goed gedaan, zeker als je bedenkt dat hij na lang blessureleed pas net weer op de weg terug is."