Effectief Shaktar brengt Feyenoord op rand van uitschakeling

22:42 – Een strijdend Feyenoord heeft dinsdagavond ook haar derde duel in de groepsfase van de Champions League verloren en is daardoor bijna uitgeschakeld. In eigen huis was het Oekraïense Shaktar Donetsk met 1-2 te sterk. Steven Berghuis zette de Rotterdammers nog op voorsprong, maar Bernard maakte die achterstand ongedaan. Ondanks dat Shaktar het laatste kwartier met tien man speelde, lukte het Feyenoord niet de 2-2 te forceren.



Hoe dan ook ging het dinsdagavond in de Kuip een loodzware opgave worden voor Feyenoord. Gezien de stand in de poule moest er gewonnen worden, een nederlaag zou nul uit drie betekenen. Daarnaast kon trainer Giovanni van Bronckhorst zeker niet over een fit elftal beschikken. Achterin werden de nodige krachten gemist, terwijl basisspelers Nicolai Jörgensen en Sven van Beek nog weinig wedstrijdritme hadden.





Hoewel Van Bronckhorst dus niet veel te kiezen had, koos hij achterin enigszins verrassend voor Bart Nieuwkoop. Jens Toornstra verloor daardoor zijn plek op het middenveld aan de fysiek sterke Sofyan Amrabat. Dat een aantal vaste spelers ontbrak, was niet te zien in de eerste helft. Feyenoord begon volwassen aan de wedstrijd, het leek alsof het geleerd had van de eerste twee duels. De Rotterdammers begonnen niet alleen volwassen, binnen tien minuten hadden ze al gescoord.



In de eerste minuut miste Jean-Paul Boëtius al in kansrijke positie door zijn schoen niet goed achter de bal te zetten, maar vrij snel daarna trof Steven Berghuis wel doel. Tonny Vilhena haalde uit vanuit de tweede lijn, doelman Andriy Pyatov verwerkte het schot niet goed en de ingelopen Berghuis profiteerde: 1-0. Een droomstart voor Feyenoord, dat nu snel op voorsprong stond in plaats van op achterstand te staan binnen het kwartier.





Een kwartier kon Feyenoord genieten van de eerste voorsprong dit seizoen in de Champions League, daarna kwam Shaktar Donetsk op gelijke hoogte. Het was eigenlijk de eerste echte kans en die was meteen raak. Boëtius leed balverlies, Fred lanceerde Bernard met een prachtige steekpass en die rondde koelbloedig af door Brad Jones te omspelen. Dat was ongeveer de enige kans van Shaktar in de eerste helft, verder kon het weinig uitrichten op een buitenspeldoelpunt van Ferreyra na.



Effectief bleek Shaktar ook kort na rust. Hoewel Feyenoord opnieuw overtuigend begon en Pyatov zijn doel moest uitkomen om de instormende Amrabat af te stoppen, was het Shaktar dat weer scoorde. Het brak door op rechts en met een afgemeten voorzet werd Bernard gevonden bij de tweede paal. De aanvaller kopte raak en zette Feyenoord daarmee weer op achterstand in de eigen Kuip.





Het was een tikje voor Feyenoord, maar het zorgde er ook voor dat het weer het spel mocht gaan maken van Shaktar. Dat ging de thuisploeg helemaal doen toen verdediger Yaroslav Rakytskyj zijn tweede gele kaart kreeg na het vasthouden van Jens Toornstra. Van Bronckhorst haalde Jörgensen naar de kant en bracht Sam Larsson en Michiel Kramer in als aanvallende impulsen.



Lang kon Feyenoord niks klaar spelen tegen het tiental uit Oost-Europa, pas in blessuretijd kwam er een reuzenkans. Invaller Kramer kopte krachtig in, keeper Pyatov hield helaas voor hem en Feyenoord zijn ploeg op de been door de bal uit de hoek te tikken. Feyenoord stapte zo weer met een nederlaag van het veld, overwinteren wordt nu heel erg moeilijk. Wel was het een wedstrijd waar meer in had gezeten, Feyenoord kan zondag met aardig wat vertrouwen Ajax ontvangen.