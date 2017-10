Groep E: Lyon drukt Everton en Koeman dieper in de problemen

23:01 – Olympique Lyon heeft het dolende Everton donderdagavond nog dieper in de problemen gedrukt. Op Goodison Park wonnen de Fransen met 1-2. Daardoor blijft de ploeg van Ronald Koeman onderaan bungelen in groep E. Lyon stijgt juist naar plek twee.



Everton-Lyon

Koeman staat bij Everton al onder druk en keek tegen Olympique Lyon ook nog snel tegen een achterstand aan. Mason Holgate beging een overtreding op Marçal en arbiter Bas Nijhuis legde de bal vervolgens op de stip. Nabil Fekir schoot vanaf elf meter raak. Beide ploegen kregen gedurende de eerste helft kansen. Davy Klaassen, die in de basis mocht beginnen, noteerde een goede poging voor Everton. Aan de andere kant bracht Jordan Pickford redding op een inzet van Memphis Depay.



Even na rust waren de beste kansen voor Lyon. Met nog twintig minuten te spelen was het echter Everton dat scoorde. Aanvoerder Ashley Williams zorgde voor de gelijkmaker voor de ploeg van Koeman. Hij kopte raak uit een vrije trap van Gylfi Sigurdsson. De IJslander kreeg daarna zelf een goede kans op de 2-1, maar zag zijn inzet over het doel verdwijnen.



Aan de andere kant was het vervolgens wel raak voor Lyon. Bertrand Traoré zorgde op mooie wijze voor de belangrijke 1-2. De oud-Ajacied tikte achter zijn standbeen binnen. Daar bleef het uiteindelijk bij waardoor Lyon nu vijf punten uit drie duels heeft. Dat is goed genoeg voor de tweede plek in de poule. Everton is met één punt hekkensluiter.



Atalanta-Apollon Limassol

Atalanta, met Hans Hateboer in de basis, kwam na elf minuten spelen op voorsprong. Josip Ilicic zorgde voor de openingstreffer. Kort na rust viel de gelijkmaker voor Limassol. André Schembri was trefzeker. De thuisploeg kwam echter snel weer op voorsprong. Andrea Petagna zorgde ervoor dat het 2-1 werd. Daarna ging het snel, want twee minuten later viel ook de derde Italiaanse treffer met dank aan Remo Freuler. Door de zege is Atalanta in ieder geval nog een speelronde verzekerd van de koppositie. Limassol is met twee punten de nummer drie.