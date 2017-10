Bosz baalt van gemiste kansen: "Dat is doorslaggevend"

18:46 – Borussia Dortmund heeft zaterdag voor de derde keer op rij niet gewonnen. Het team van Peter Bosz kwam bij Eintracht Frankfurt met 0-2 voor, maar kwam desondanks niet verder dan een 2-2 gelijkspel. De Nederlandse coach stelt dat de gemiste kansen de ploeg hebben opgebroken.



"We hadden de wedstrijd moeten beslissen", was de eerste reactie van Bosz bij Sky. "We hadden meer dan genoeg kansen op 0-3 en 1-3. Die hebben we helaas niet afgemaakt. Daarna heb ik onze verdediging versterkt door middenvelder Julian Weigl te wisselen voor een verdediger. Frankfurt was na de 2-2 namelijk enorm sterk."



Toch had Dortmund, dat een 2-2 voorsprong verspeelde, kunnen winnen. Dat beseft Bosz maar al te goed. "Het was doorslaggevend dat we de derde goal niet hebben gemaakt. Je kunt je tegenstander niet in zo lang in leven laten."