'Gio' baalt: "Het is gewoon een mokerslag voor ons"

17:30 – Na het gelijkspel tegen PEC Zwolle en het verlies tegen Shaktar Donetsk heeft Feyenoord zondag wederom een zeer teleurstellend resultaat geboekt. De Klassieker tegen Ajax eindigde namelijk in een zware nederlaag: 1-4. Trainer Giovanni van Bronckhorst baalt als een stekker.



"Het is gewoon een enorme mokerslag voor ons", klinkt de eerste reactie van de trainer. "We begonnen veel minder goed dan afgelopen dinsdag, met veel balverlies. Ik miste flair en durf in ons spel en dan kom je niet in de wedstrijd. Dat we voor rust nauwelijks kansen creëerden, was daarvan een logisch gevolg."



In de tweede helft kwam Feyenoord nog wel terug tot 1-1. "Met de gelijkmaker van Jens kwam er geloof in het team. Dat is te laat, maar dat was voor mij wel een moment waarop we de wedstrijd hadden kunnen kantelen. We kregen ook kansen op de 2-1, maar in plaats daarvan liepen we in de slotfase met een paar counters tegen een ruime nederlaag aan", reageert hij op de clubwebsite.



Thuis verliezen van Ajax is een drama voor Feyenoord, beseft de coach. "Dit komt hard aan. Het is nu zaak naar onszelf te kijken. Dit is voor ons erg teleurstellend, zeker gezien de fase waarin we zitten. Een overwinning geeft energie en dat hebben we ook nodig, maar daarvoor hebben we vandaag te weinig durf getoond."