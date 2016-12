Blessure Belhanda opent route naar Afrika Cup voor Ziyech

22 december 2016 – De inkt waarmee de voorselectie van Hervé Renard voor de Afrika Cup is geschreven, is nog niet opgedroogd, maar de bondscoach van Marokko lijkt al een wijziging te moeten aanbrengen. Younès Belhanda - spelend op de plek van Hakim Ziyech - is volgens het Marokkaanse Le 360 vier tot zes weken uitgeschakeld.



Tijdens de competitiewedstrijd tegen Bordeaux (0-0) is Belhanda geblesseed geraakt aan zijn enkel, waardoor hij zeker een maand uitgeschakeld zou zijn. Hierdoor zou Renard alsnog Ziyech kunnen oproepen, die aanvankelijk buiten de voorselectie van Marokko werd gelaten. In zijn verklaring noemde hij de aanwezigheid van Belhanda een van de redenen om Ziyech niet te selecteren.



De van Dinamo Kiev gehuurde Belhanda is een van de vormgevers bij OGC Nice dat halverwege verrassend aan kop gaat in de Ligue 1. In vijftien wedstrijden was hij goed voor drie treffers en vier assists.



Update 18:44: Nice bevestigt blessure Belhanda

Inmiddels heeft OGC Nice de blessure van Belhanda bevestigd. De club spreekt alleen niet van een enkelblessure, maar van een kwetsuur aan de teen, waardoor deelname aan de Afrika Cup uitgesloten lijkt.