Van der Vaart: "Vind dat ik alles uit mijn carrière heb gehaald"

20:43 – Rafael van der Vaart is tevreden met hoe zijn voetbalcarrière verlopen is. De inmiddels 33-jarige middenvelder, die onder contract staat bij FC Midtjylland, ziet zichzelf nog altijd als een grote speler en stelt dat hij alles uit zijn loopbaan heeft gehaald.



"Ik vind wel dat ik er alles uit heb gehaald", aldus Van der Vaart bij het FOX Sports-programma Made in the Eredivisie. "Misschien dat ik de Champions League had moeten winnen of het WK, want daar zijn we dichtbij geweest. Of dat ik langer bij Real Madrid had moeten blijven of een andere grote club. Maar ik vind het ondankbaar wanneer je zegt dat je niet geslaagd bent wanneer je voor Tottenham, HSV, Real, Ajax en Real Betis hebt gespeeld. Daarnaast sta ik op 109 interlands, ik ben wel tevreden."



Van der Vaart kreeg de afgelopen jaren veel kritiek, maar volgens de middenvelder ligt dat ook aan het feit dat mensen successen snel vergeten. "Zo gaat dat in het voetbal, mensen vergeten het. Maar ik heb het, behalve bij Betis, goed gedaan. Daar zijn ook statistieken voor. Ik ben niet iemand die zich dan gaat verdedigen. Het zal me worst wezen wat andere mensen ervan vinden. Het is wel logisch dat mensen er iets van vinden wanneer je voetballer bent. Ik vind dat ik nog steeds een topspeler ben."