Narsingh staat voor transfer naar Swansea City

16:42 – Het lijkt er steeds meer op dat Luciano Narsingh na de winter geen speler van PSV meer zal zijn. De 26-jarige vleugelaanvaller wordt al een tijdje in verband gebracht met Swansea City en een definitieve overstap komt steeds dichterbij. De Oranje-international, die een aflopend contract heeft in Eindhoven, bevindt zich momenteel al in Wales.



Dat melden onder meer The Daily Mail en het Eindhovens Dagblad. Narsingh zou ondanks zijn lichte kuitblessure al door Swansea City onderworpen worden aan een medische keuring en wil snel spijkers met koppen slaan. Het heeft er alle schijn van dat er bijna 5 miljoen euro gemoeid zal zijn met de buitenspeler, die door PSV in 2012 voor ruim 4 miljoen euro gekocht werd van sc Heerenveen. Zelf zou Narsingh ook al bijna rond zijn met The Swans. PSV kan dus een beetje winst maken aan de vertrekkende speler.



Swansea vond onlangs in Paul Clement, die voorheen assistent-coach was bij Bayern München, een nieuwe manager. Ondanks de wisseling van de wacht in Wales bleef de club in Narsingh een gewenste aanwinst zien. Maakt de vleugelaanvaller definitief de overstap naar Swansea, dan wordt hij ploeggenoot van onder meer Mike van der Hoorn en Leroy Fer.



Swansea is momenteel de nummer negentien van de Premier League en moet zodende nog aan de bak om degradatie naar de Championship af te wenden.