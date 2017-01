Van 't Schip: "Druk en verwachtingen zitten Janssen dwars"

12:57 – Vincent Janssen verruilde in de zomer AZ voor Tottenham Hotspur maar kent vooralsnog een lastig seizoen in Engeland. Volgens John van 't Schip heeft de aanvaller het vooral lastig met de hoge verwachtingen en de druk die komt kijken bij het spelen voor een topclub.



"Misschien was de overstap te vroeg, dat weet je niet. Vincent is de laatste jaren altijd omhoog gegaan en dan is het logisch dat een club als Tottenham aan komt kloppen", zegt Van 't Schip in het FOX Sports-programma De Tafel van Kees. "De mensen daar hebben verstand van voetbal en zagen zijn kwaliteiten en hij geloofde er zelf ook in. Nu worstelt hij alleen met de verwachtingen en de druk en dat zit hem denk ik dwars."



De opvolger van Janssen bij AZ, Wout Weghorst, heeft begrip voor de keuze van de spits. "Als ik de kans had gekregen om een stap hogerop te maken had ik hetzelfde gedaan. Je streeft altijd het hoogst haalbare na, maar je moet ook kijken wat op lange termijn het beste is. Maar het is natuurlijk lastig om tegen zo'n mooie club te zeggen dat je het niet doet", besluit hij.