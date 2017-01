El Ghazi lijkt Lille-transfer woensdag af te ronden

12:29 – De transfer van Anwar El Ghazi van Ajax naar Lille OSC laat hoogstwaarschijnlijk niet meer lang op zich wachten. De 21-jarige vleugelaanvaller wordt al lange tijd in verband gebracht met de club uit Rijssel en lijkt woensdag naar Frankrijk af te reizen om zijn overstap te beklinken.



Diverse media, waaronder L'Équipe, stellen dat El Ghazi woensdag waarschijnlijk gaat tekenen bij Lille. Het Algemeen Dagblad meldt dat Ajax en de middenmoter van de Ligue 1 nagenoeg akkoord zijn over een transfersom voor de buitenspeler. De met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Utrecht lijkt dus het laatste optreden van El Ghazi voor Ajax te zijn geweest.



Ajax heeft ondanks de naderende exit van El Ghazi nog geen nieuwe buitenspeler gepresenteerd, maar lijkt dat nog wel te gaan doen. De Braziliaan David Neres wordt genoemd als een kandidaat om de Amsterdamse gelederen te versterken. Het is al lange tijd duidelijk dat Ajax graag een nieuwe vleugelaanvaller wil verwelkomen in de ArenA.



El Ghazi is dit seizoen ondanks een paar recente basisplaatsen geen vaste waarde bij Ajax. Door een conflict met trainer Peter Bosz lag hij zelfs een maand uit de eerste selectie. El Ghazi speelde tot dusver zeventig wedstrijden voor Ajax in de Eredivisie en produceerde in deze duels twintig doelpunten.