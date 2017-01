Ten Hag: "Belangen zijn groot, dit is een grote wedstrijd"

18:19 – Op papier geldt FC Utrecht als favoriet voor het bekerduel met SC Cambuur van woensdag, maar trainer Erik ten Hag laat niets aan het toeval over. De oefenmeester van de club uit Domstad wil er met zijn club alles aan doen om ten koste van de Friezen de halve finale te halen.



De coach van Utrecht spreekt klare taal op de clubwebsite. "Het bereiken van de volgende ronde. Dát is de essentie. Het is een grote wedstrijd. De belangen zijn groot", vertelt de trainer. "De spelers weten waar het om gaat. Winnen, en je staat in de halve finale. Moet je het nog duidelijker maken?"



Vorig seizoen haalde Utrecht de finale van het bekertoernooi en dat smaakt naar meer bij de club. "Daarom moeten we morgen een goede prestatie afroepen. Het gaat om ons, om wat wíj doen. Met alle respect voor onze tegenstander SC Cambuur, natuurlijk. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij hetzelfde brengen als tegen Ajax, maar dan wél scoren. Dat was waar het afgelopen weekend aan schortte. Dat weten de spelers zelf ook, daar zijn ze zelfkritisch genoeg voor. Ze spreken elkaar er ook op aan. Dat is goed."



Ten Hag verwacht dat Ramon Leeuwin, die tegen Ajax uitviel met een schouderblessure, woensdag kan spelen. Achter de namen van Sofyan Amrabat en Mark van der Maarel staat nog een vraagteken. "Sofyan heeft aan Ajax-thuis lichte klachten overgehouden en Mark voelt zich niet helemaal lekker", stelt Ten Hag.



De wedstrijd tussen Utrecht en Cambuur begint woensdag om 18.30 uur.