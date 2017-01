Loting halve finale: AZ - Cambuur en Sparta - Vitesse

26 januari 2017 – AZ en Vitesse, op papier de twee sterkste teams die nog in het toernooi zitten, ontlopen elkaar in de halve finale van de KNVB Beker. Donderdag bij de loting in Arnhem werd AZ gekoppeld aan SC Cambuur, Vitesse ontmoet Sparta Rotterdam.



AZ, dat woensdag afrekende met sc Heerenveen, speelt een thuiswedstrijd tegen Cambuur. De Friese tegenstander plaatste zich ten koste van FC Utrecht en na strafschoppen voor de halve finale. Eerder in het toernooi was Cambuur al te sterk voor Ajax. Vitesse, dat Feyenoord donderdag met 2-0 versloeg, speelt uit tegen Sparta. De Rotterdammers schaarden zich dinsdag bij de laatste vier met een zege op FC Volendam na penalty's.



De halve finales worden gespeeld op 28 februari, 1 of 2 maart, waarbij het de voorkeur van de KNVB heeft om de duels over twee dagen te verdelen in plaats van allebei op dezelfde dag. De winnaar van de eerste halve finale, AZ - Cambuur, is in de finale op 30 april in De Kuip de thuis spelende ploeg.