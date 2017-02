Traoré na Afrika Cup terug op trainingsveld bij Ajax

15:18 – Bertrand Traoré heeft donderdag zijn rentree gemaakt op het trainingsveld bij Ajax. De aanvaller uit Burkina Faso ontbrak de afgelopen weken omdat hij met zijn land actief was op de Afrika Cup in Gabon.



Traoré miste in de halve finale tegen Egypte de beslissende strafschop, waardoor Burkina Faso werd uitgeschakeld. Het land pakte nog wel een bronzen medaille, door Ghana met 1-0 te verslaan. Ondanks zijn gemiste strafschop werd Traoré wel opgenomen in het 'dream team' van de Afrika Cup.



Ajax huurt Traoré voor dit seizoen van Chelsea. De oud-speler van Vitesse speelde negentien officiële wedstrijden voor de Amsterdamse club en was daarin goed voor vijf doelpunten. Komende zondag speelt Ajax thuis tegen Sparta.