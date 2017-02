Late zege houdt Sevilla in het spoor van FC Barcelona

20:22 – Sevilla blijft in de Spaanse competitie in de nek hijgen van nummer twee FC Barcelona. Sevilla boekte zondag een late 0-1 overwinning op Las Palmas.



De thuisploeg begon het beste aan de wedstrijd met een kans voor Roque Mesa. Zijn lage schuiver werd tegengehouden door de keeper. Ook Sevilla kreeg in de eerste helft een prima mogelijkheid. Een schot van Franco Vazquez verdween net langs voor hem de verkeerde kant van de paal. In de tweede helft viel er meer te genieten voor de supporters.



Las Palmas kwam sterk uit de kleedkamer met kansen voor David Simon en Kevin-Prince Boateng. Sevilla zette daar een gevaarlijke kopbal van Victor Vitolo tegenover. Tien minuten voor tijd lukte het de bezoekers op voorsprong te komen. Joaquin Correa toonde zijn kwaliteiten door in het strafschopgebied door te dringen en toe te slaan.



Sevilla staat op twee punten van Barcelona en op drie van koploper Real Madrid. De Madrilenen hebben echter nog twee wedstrijden tegoed. Las Palmas staat op een elfde plek.