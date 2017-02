Sterling bezorgt Manchester City winst tegen Bournemouth

13 februari 2017 – Manchester City is de nieuwe nummer twee in de Premier League nadat op bezoek bij AFC Bournemouth een simpele 0-2 zege werd geboekt. Raheem Sterling was met een doelpunt en een assist belangrijk voor de ploeg van Pep Guardiola.



Een schaduwkant was het uitvallen van Gabriel Jesus. De spits moest al na een kwartier vervangen worden vanwege een voetblessure. Sterling was in de eerste helft de gevaarlijkste man aan de kant van Manchester City. Hij raakte eerder al de paal en opende na een half uur spelen de score. Na een van richting veranderde voorzet van Leroy Sané kwam de bal bij de Engelsman terecht die vervolgens binnen kon schieten.



In de tweede helft had Manchester City het een stuk lastiger en de ploeg kreeg weinig kansen om de score verder uit te breiden. Met nog twintig minuten te gaan viel de 0-2 toch nog. Na een prima voorzet van Sterling leek Sergio Agüero zijn twaalde doelpunt van het seizoen te maken, maar Bournemouth-verdediger Tyrone Ming kreeg de treffer uiteindelijk op zijn naam.



Door de zege klimt Manchester City op de ranglijst naar de tweede plaats met 52 punten uit 25 wedstrijden. De achterstand op koploper Chelsea bedraagt acht punten. De nummer drie, Tottenham Hotspur, heeft twee punten minder. Bournemouth staat op de veertiende plaats in de Premier League.