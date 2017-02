Busquets beseft: "Het zal nu heel moeilijk worden"

14 februari 2017 – Onvoorstelbaar was het hoe Paris Saint-Germain het doorgaans zo sterke FC Barcelona van het veld in Parijs wist te blazen. Het eindigde in 4-0, maar de score had zelfs hoger uit kunnen vallen. Barcelona-middenvelder Sergio Busquets kon na afloop niets anders dan spreken van een verdiende nederlaag voor zijn team.



"Zij waren beter in veel fases van het duel", sprak de Spanjaard. "Hun tactische aanpak was beter en het heeft niets met onze houding te maken dat we hier verliezen. Zij voetbalden beter, gaven meer druk en hadden het tactisch beter staan. PSG slaagde er in om ons plan te dwarsbomen en speelde het spel zoals zij graag willen. Toch is de uitslag misschien iets te hoog uitgevallen. Het is duidelijk dat wij ons iets anders hadden voorgesteld van deze wedstrijd."



Op woensdag 8 maart speelt Barcelona de return in eigen huis. De ploeg moet dan voor een wonder zorgen als het nog verder wil in de Champions League. "We gaan ons best doen, maar het zal heel moeilijk worden. Het is lastig, dan kan ik niet ontkennen, maar we gaan het proberen."