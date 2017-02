Bayern weigerde United-bod van honderd miljoen op Müller

21:08 – Thomas Müller staat dinsdagavond niet in de basis bij Bayern München. De Duitse topclub is echter alles behalve van plan om de aanvallende middenvelder spoedig van de hand te doen. Christian Dreesen, vice-voorzitter van Der Rekordmeister, meldt namelijk dat de club onlangs een reuzebod heeft afgewezen.



Het zou gaan om een aanbieding van honderd miljoen euro vanuit het kamp van Manchester United. "Er kwam een fax uit Engeland. Maar wij hebben geen moment getwijfeld om Müller te verkopen. Dat heeft echt plaatsgevonden", zo bevestigt Dreesen tegenover BILD.



Müller is zijn hele loopbaan al actief voor Bayern München, maar kent momenteel een voor zijn doen matig seizoen. De Duitser vond het net pas vier keer in 26 officiële wedstrijden, verder was hij goed voor negen assists.