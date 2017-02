Lallana verlengt zijn contract bij Liverpool tot 2020

18:36 – Na Philippe Coutinho heeft Liverpool opnieuw een belangrijke kracht langer aan zich kunnen binden. Adam Lallana heeft zijn verbintenis bij The Reds verlengd. De club zelf doet zoals wel vaker geen melding over de lengte van het contract, maar de BBC meldt dat deze loopt tot de zomer van 2020. Bovendien is er een optie opgenomen om de samenwerking met één jaar te verlengen.



"Ik ben heel trots en vereerd met het vertrouwen van de manager en de club", vertelt de Engelsman op de clubwebsite. "Een contract tekenen bij Liverpool is al iets bijzonders, maar bijtekenen laat zien dat je ook daadwerkelijk wat hebt bijgedragen. Zoveel dat de mensen die er over gaan je langer willen hebben."



De 28-jarige Lallana, die naar verluidt flink meer gaat verdienen, werd in 2014 overgenomen van Southampton en speelde al 117 duels voor Liverpool. Dit seizoen is hij ook behoorlijk op dreef. In 23 Premier League-wedstrijden scoorde de aanvallend ingestelde vleugelspeler zeven keer en gaf hij ook zeven assists.