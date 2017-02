Rooney reageert in statement op geruchten: "Ik ga niet weg"

18:44 – Wayne Rooney wordt in verband gebracht met een miljoenentransfer naar China, maar de aanvaller van Manchester United laat in een statement weten dat hij gewoon in Engeland zal blijven. Hij laat weten zich vereerd te voelen door de interesse, maar gaat er niet op in.



Rooney ontkent niet dat er interesse is van diverse Chinese clubs, maar stelt zich de rest van het seizoen alleen op Manchester United te willen focussen. "Ik wil een einde maken aan de speculaties en zal gewoon bij Manchester United blijven. Ik hoop het team te kunnen helpen bij het strijden voor successen in de vier competities waar we nog actief zijn", zo laat hij weten in een statement gepubliceerd op de website van Manchester United.



Bij Manchester United kan Rooney sinds dit seizoen onder José Mourinho niet meer altijd op een basisplaats rekenen. In de Premier League kwam de spits zeventien keer in actie waarvan hij negen keer als invaller binnen de lijnen kwam.